Meclis onayından geçti! Emekliye Ekim ayı içerisinde 40 bin TL'ye Kadar Ödenecek, Maaş Alanlar Alabilirsiniz

Emekli maaşı alan vatandaşlara devlet destekli olarak 40.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldikten sonra emekli olan kişiler Bu paraları nasıl alabilir açıklama bekliyor. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız ihtiyaç kredilerinde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alması durumunda bu 40.000 TL ödemeleri gelir belgesiz olarak alabilmektedir. 40.000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra gelir belgesiz olarak alabileceğimiz bu Kredi kampanyaların daha faydalanacak olan tüm vatandaşların meclis onayından geçen ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte en düşük faiz oranlarından yararlanarak sadece kamu bankaları üzerinden işlem yapacağını söylemek isteriz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz ve ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyebileceğiniz bu kampanyaya katılma olanağı sağlanacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek onaylanan krediler hesaplarınıza yatırarak da yine aynı gün içinde kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank bir Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ayrıca diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak istiyorlarsa da 40.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. Başvuru yapmak için en yakın banka şubesine gidebilir veya banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek kredi ön onayı alabilir ve onun ayı almış olduğunuz krediyi de banka şubelerinden kimliğimizle gelir belgesiz kullanabilirsiniz.