 Doğalgaz ve Elektrik Faturası Gelene Devletten Destek

Doğalgaz ve elektrik faturalarının artmasından dolayı vatandaşlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Devlet ekonomik olarak rahatlamaya çare olmak adına bir destek paketi sundu. Buna göre elektrik ve aynı zamanda doğalgaz faturalarını getirenlere bu destek sağlanacak. Devlet tarafından düzenlenen ekonomik torba teklifi kanunu ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Nisan ayının 2023 yılında işverenlere verdikleri hizmetlerden dolayı doğalgaz elektrik ve birçok farklı ısınmak giderleri için ödeyecekleri ücretlere ek olarak 1000 TL’ye kadar ödeme yapılacak ve gelir vergisinden muaf tutulacağı ifade edildi. Elektrik ve doğalgaz faturası ile ilgili destek almak için belirli aşamaları uygulamak gerekiyor.

1000 TL Yardım Ekonomik Torba Teklifi Detayları Belirlendi

Bilindiği üzere son zamanlarda birçok alanda fiyat artışlarından dolayı ödemelerde zorluk yaşanıyor. Özellikle devletin işçi ve işveren ve aynı zamanda yardıma muhtaç kişilere yönelik desteği içeren torba ekonomik yasa teklifinde birçok düzenlemeler yapıldı. Buna göre henüz tam olarak kanun şekline dönüşmeyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay ını vermesi halinde teklif meclisin görüşmelerine sunulacak. Henüz ekonomik torba teklifi taslak halinde bulunuyor.

Ekonomik Torba Teklifin İçerikleri

Ekonomik torba teklif içeriklerinde ücretlere doğalgaz ve elektrik faturaları karşılığı yapılan ödemelerin sosyal güvenlik primlerinden ve gelir vergisinden muaf tutulacağı bildirildi. Torba yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile nisan ayının sonuna kadar işverenler hizmet erbabına doğalgaz elektrik ve diğer yaptığı ısınma giderleri için aldığı ücretlerin üzerine ilave olarak 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden muaf tutulacak. 18.03.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 150 TL olarak uygulanan yurt dışına çıkma harcı ise 300 TL’ye yükseltilecek.

İşverenlerin iş yerinde ve bulunduğu yerde yemek vermediği durumlarda ise çalışmaya dahil olan günlere ait yemek ücreti o yıl içinde belirtilen tutara kadar olan kısmı ise gelir vergisinden de muaf tutulacak. Yurt dışında inşaat sektöründe çalışan Türk işçilere ise yapılan ücret ödemelerinin de gelir vergisinden muaf tutulacağı bildirildi. Tüm bu çalışmalar neticesinde ekonomik torba teklifi kapsamında bir miktar ekonomik olarak rahatlama bekleniyor.