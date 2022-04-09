Meclis Gece Çalıştı Onay Verdi! Asgari Ücretle Çalışan Kişilere 40.000 TL Ödeme Geliyor. Asgari ücretli olan kişilerin nakit ihtiyaçlarına çözüm geldi. Son dakika olarak yayınlanan bu haberiyle birlikte vatandaşların asgari ücretle çalışıyor olması durumunda bankalar üzerinden 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacağı haberi geldi.

Devlet destekli başlatılacak olan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların bazı şartlara uygun olması gerekiyor. On sekiz yaşından büyük olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, bankalar tarafından istenmektedir. Devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden bu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden, banka şubeleri ve internet bankacılığı ile işlem yapabildiğiniz gibi, PTT üzerinden isterseniz, şubelere giderek, isterseniz de SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Ptt, özellikle banka kredi puanı düşük olan vatandaşlara hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar bilgiyle, ödeme imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır, kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte giderek son yapılan 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebiliyor. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır. Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek veya banka şubesinin internet bankacılık'larını kullanarak işlem yapabilirsiniz. Emekli olan kişilerin bu banka üzerinden kredi kullanmaları için emekli maaşlarını bankadan alması şarttır. 40000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka sizlere diğer bankadaki borçlarınızı kapatmanız için de olanak sağlamaktadır.

PTT Başvuru

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kamu bankaları haricinde PTT üzerinden de hızlı bir şekilde 40 bin TL başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 3050 numarasına gönderin. Yapılacak olan bu başvuru sonrasında hızlı birşekilde kredi sonucunuz öğrenecek ve onaylanan tutar, nekadar olduğu hakkında mesajı cep telefonunuzda göreceksiniz. Kredi onay aldıktan sonra başvurunuzu yapmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Kredi onay alan kişiler, ister banka şubesinden isterlerse de iş veya ev adreslerinden bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyor.