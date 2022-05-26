Maymun Çiçeği Hastalığı: Tedavi Edilebilir Mi ve Ne Kadar Endişeli Olmalıyız?

Dünya COVID-19 ile savaşmaya devam ederken ve birçok ülke pandemiden kurtulmanın yollarını ararken, dünya çapında yeni bir virüs manşetlere çıkıyor.

Maymun çiçeği virüsünün şu anda 12 ülkede 100 vakaya yaklaştığı düşünülüyor ve sürveyans artırıldıkça daha fazlası bekleniyor. Bu mevcut salgının ilk vakası 7 Mayıs'ta Birleşik Krallık'ta tespit edildi ve şimdiye kadar dokuz Avrupa ülkesinde enfeksiyonlar doğrulandı: İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya.

İngiltere'de tespit edilen ilk vaka, yılda yaklaşık 3.000 maymun çiçeği vakası bildiren Nijerya'ya seyahatle bağlantılı olmasına rağmen, sonraki vakalar Afrika'ya geri dönmedi ve birçok bilim adamı ve doktoru şaşırttı.

Mevcut salgınla ilgili olağandışı olan şey, maymun çiçeğinin nadir görülen bir olay olduğu ülkelerde vakaların teşhis edilmesi ve tespit edilen birçok vakanın Batı ve Orta Afrika ile bağlantılı olmamasının bu salgını benzeri görülmemiş hale getirmesidir.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun çiçeği, Afrika'nın tropikal bölgelerine özgü bir virüsten kaynaklanır. İsmine rağmen, maymun çiçeği nadiren enfekte maymunlar yoluyla yayılır, ancak sincaplar, sıçanlar ve fareler gibi kemirgenlerde daha yaygındır. Virüs zoonotik olarak bilinir – yani enfekte hayvanlar yoluyla insanlara kan, enfekte sıvılar veya hayvan üzerindeki lezyonlar yoluyla yayılır.

İnsandan insana bulaşma, solunum sekresyonları, enfekte bir kişinin cilt lezyonları veya yakın zamanda kontamine olmuş nesnelerle yakın temastan kaynaklanabilir. Damlacık solunum partikülleri yoluyla bulaşma genellikle uzun süreli yüz yüze temas gerektirir, bu da sağlık çalışanlarını, hane halkı üyelerini ve aktif vakaların diğer yakın temaslarını daha büyük risk altına sokar. Virüsün hava yoluyla yayılıp yayılamayacağı şu anda araştırılmaktadır, ancak şu anda bunu destekleyecek bir kanıt bulunmamaktadır.

İlk olarak 1958'de laboratuvar maymunlarında tanımlanmasına rağmen, maymun çiçeği ilk olarak 1970 yılında bir insanda tanımlanmıştır ve Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Benin, Kamerun, Sierra Leone ve Güney Sudan'da salgınlar bildirilmiş olmasına rağmen, genellikle Afrika'nın bazı bölgeleriyle sınırlı bir hastalıktır. Afrika dışındaki ilk salgın 2003 yılında ABD'deki insanları etkiledi; Gana'dan ithal edilen ve enfekte kemirgenlerle barındırılan enfekte evcil hayvan çayır köpekleriyle bağlantılıydı. O zamandan beri, dünya genelinde seyahatle bağlantılı olarak bildirilen küçük sayılar var.

Maymun çiçeğinin ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve yorgunluk bulunur. Genellikle yüzde başlayan, daha sonra cinsel organlar da dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılan bir döküntü gelişebilir. Döküntü değişir ve farklı aşamalardan geçer - başlangıçta suçiçeği veya sifilize benzeyen sıvı dolu kabarcıklı bir döküntü olabilir, sonunda daha sonra düşen bir kabuk oluşturmadan önce. Çoğu insan tedavi olmadan birkaç hafta içinde maymun çiçeğinden kurtulur.

Tanı genellikle klinik bir tanıdır, yani belirti ve semptomlar klinisyenlerin testlere gerek kalmadan tanı koymaları için yeterlidir. Bununla birlikte, maymun çiçeğinden şüpheleniliyorsa, klinisyenler lezyonlardan birinden bir sıvı örneği almalı ve tanıyı doğrulamak için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi için laboratuvara göndermelidir. Kan testlerinin doğru olduğu düşünülmemektedir ve rutin olarak kullanılmamalıdır.

Maymun çiçeği virüsü, "DNA virüsleri" olarak bilinen bir virüs ailesinin bir parçasıdır. Bir RNA virüsü olan COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün aksine, DNA virüsleri genetik yapılarındaki hataları tanımlamada ve replikasyon sürecinde bunları düzeltmede daha iyi oldukları için çok daha düşük bir oranda mutasyona uğrarlar. Bu, bilim adamlarının mevcut maymun çiçeği salgınının neden gerçekleştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı için önemlidir - virüsün kendisi değişti mi yoksa doğru zamanda doğru yerde mi? Emin olmak için henüz çok erken. Mevcut suşun, genellikle Batı Afrika'da bulunan, hafif semptomlar ve düşük ölüm oranıyla ilişkili olan bir suş ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.