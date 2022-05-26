Ukrayna Barış İçin Ticaret Topraklarını Patlatıyor

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın bir barış anlaşmasına varmak için toprakların kontrolünü Rusya'ya bırakması gerektiği yönündeki önerileri öfkeyle kınadı ve böyle bir hareketi Adolf Hitler'in Nazi Almanyası'nın yatıştırmasıyla karşılaştırdı.

Bunu öneren "büyük jeopolitikacılar" sıradan Ukraynalıların çıkarlarını göz ardı ediyorlar - "barış yanılsaması için değiş tokuş etmeyi önerdikleri topraklarda yaşayan milyonlarca kişi", Zelenskiy, Çarşamba günü geç saatlerde ulusa yaptığı gece video konuşmasında söyledi.

Yorumlar, Ukrayna birliklerinin, Rusça konuşan ayrılıkçıların 2014 yılında bir kısmını ele geçirdiği iki doğu bölgesinde yenilenmiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı sırada geldi.

New York Times yayın kurulu, 19 Mayıs'ta müzakere edilmiş bir barışın, kesin bir askeri zaferin gerçekçi olmadığı göz önüne alındığında, Kiev'in bazı zor kararlar almasını gerektirebileceğini söyledi.

Ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'nın Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı elinde tutmasına izin vermesi gerektiğini önerdi.

Zelenskiy, "Rus devleti ne yaparsa yapsın, her zaman 'çıkarlarını dikkate alalım' diyen birini bulacaksınız" dedi.

"Örneğin Davos'ta Kissinger derin geçmişten çıktı ve Rusya'nın Avrupa'dan yabancılaşmasını önlemek için Ukrayna'nın bir kısmının Rusya'ya verilmesi gerektiğini söyledi. Kissinger'ın takvimde 2022 yerine 1938 olduğu ve Davos'taki seyirci yerine o dönemin Münih'indeki dinleyicilere hitap ettiğini düşündüğü anlaşılıyor."

1938'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya, Münih'te, Hitler'i daha fazla toprak genişlemesinden vazgeçmeye ikna etmek için başarısız bir girişimin parçası olarak o zamanki Çekoslovakya'da toprak veren bir anlaşma imzaladı.

"Bazı Batı medyasında, Ukrayna'nın barış karşılığında topraklarını terk ederek sözde zor uzlaşmaları kabul etmesi gerektiğini söyleyen semptomatik başyazılar da ortaya çıktı. Belki de New York Times 1938'de benzer bir şey yazdı. Ama şimdi hala 2022 yılı olduğunu hatırlatmama izin verin, "dedi Zelenskiy.

İtalya ve Macaristan, Avrupa Birliği'ni Ukrayna'da açıkça ateşkes ve Rusya ile barış görüşmeleri çağrısında bulunmaya çağırdı ve kendilerini Moskova ile sert bir çizgi izlemeye kararlı diğer üye devletlerle karşı karşıya getirdi.

'Kaybolun'

Daha önce, Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovich, patlayıcı dolu bir tiradında, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın Putin'e taviz vermesini açıkça istediğini söyledi.

"Hiç kimse egemenliğimizin bir gramını veya topraklarımızın bir milimetresini takas etmeyecek" dedi çevrimiçi yayınlanan video açıklamalarında. "Çocuklarımız ölüyor, askerler mermilerle parçalanıyor ve bize toprakları feda etmemizi söylüyorlar. Defolmak. Bu asla olmayacak."

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce Ukrayna için bir İtalyan barış planının bir "fantezi" olduğunu söyledi.

Maria Zaharova, haftalık brifinginde, İtalyan girişimine atıfta bulunarak, "Ukrayna'ya bir elinizle silah tedarik edemezsiniz ve diğer elinizle durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi için planlar yapamazsınız" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, geçen hafta planın ana hatlarını açıkladı. Kremlin Salı günü yaptığı açıklamada, girişimi görmediğini, ancak diplomatik kanallardan almayı umduğunu söyledi.

Zaharova, bildirilen öneri hakkında şunları söyledi: "Rusya Federasyonu'nun herhangi bir Batı planını ele geçireceğini umuyorlarsa, o zaman fazla bir şey anlamadılar."

Zelenskiy, ordusunun bazı yerlerde çok daha fazla silah ve askere sahip olan Rus kuvvetleri tarafından şimdiye kadarki en şiddetli saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. O, Batı'dan daha fazla askeri yardım talep etti, "istisnasız ve kısıtlamalar olmaksızın. Kazanmak için yeterli."