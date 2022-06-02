Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı Mı? TÜİK Ne Zaman Açıklama Yapacak? Türkiye İstatistik Kurumu verileri memur ve emekli vatandaşların alacakları zamdan kira artış oranına kadar pek çok hususta etkili olacak. Bu sebep doğrultusunda vatandaşlar tarafından yakından takip edilen 2022 senesinin mayıs ayına yönelik enflasyon verileri şimdiden araştırılmaya başladı. Gelen ilk 4 aylık enflasyon verileri açıklandı Şimdi ise sırada mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması var. Ay sonuna gelindiğinde en çok merak edilen hususlardan biri mayıs ayı enflasyon verilerinin nasıl olacağı yönünde.

Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Ekonomistlerin yapmış oldukları açıklamaya göre cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket dönemine oranla artış gösterirken tüketici fiyat endeksi beklentisinde de aynı şekilde değişiklikler tespit edildi. Gerek kira artışı gerekse de memur ve emekli maaş zammı bekleyen pek çok vatandaş ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verileri Ne Zaman Açıklayacak?

Türkçe İstatistik Kurumu bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını her ayın 3’ünde Açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin ise 3 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.