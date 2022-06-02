Kripto Paralarda Deprem! Kan Kaybı Sürüyor! Kripto Paraların Babası Bitcoin’de Düşüş Devam Ediyor. Kripto para borsalarında düşüş sürüyor. Bitcoin ile 2. sırada yer alan Ether kripto para biriminde %50'den fazla değer kaybı yaşandı. 8 haftalık süreç içerisinde piyasadan toplamda 1 trilyon dolardan fazla para silindi.

Luna Değeri Tamamen Sıfırlandı

Kripto para borsalarında Luna’nın değerinin sıfırlanması ise diğer kripto para birimlerinde adeta deprem yaşanmasına sebep oldu. Sabit coinlerde oluşan istikrarsızlık ise piyasanın geneline yayıldı.

Kripto Paraların Babası Bitcoin’de Düşüş Devam Ediyor

2021 senesinin kasım ayında 69.000 seviyesini görüp tarihinin en büyük rekorunu test eden Bitcoin kripto para birimi mart ayı sonunda 48 bin doların üzerini görse de 8 hafta boyunca üst üste değer kaybı ile süreci kapattı. Geçtiğimiz hafta 29.100 dolar seviyelerinde dengelenen Bitcoin kripto para birimi bu hafta 30 bin 334 dolar seviyesinde başlangıç yaptı.

Ethereum 2 Aydır Düşüş Yaşıyor

Kırıklı para borsalarında en yüksek 2 değere sahip olan Ethereum kripto para biriminde 2021 senesinin kasım ayında 4807 dolar ile tarihi rekorunu kırmış ve daha sonrasında düşüş trendine girmişti. Ethereum kripto para birimi arka arkaya 8.haftayı da kayıpla kapattı.