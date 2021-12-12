Aziz Dizisinin Başrolü Simay Barlas Beğeni Topladı

Show TV ekranlarında Cuma akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşmakta olan Aziz dizisinin üç başrol oyuncularından birisi Simay Barlas, sergilediği performans ile izleyici kitlesinin beğenisini topluyor. Damla Sönmez ile Murat Yıldırım ne kadar iyi oyuncu olduklarını ispatlamış isimler arasında bulunurken Simay Barlas ise daha yolun başında olan bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Aziz dizisinin başrolleri arasında bulunan oyuncunun ismi kesinleşince yapılan bu seçimi sorgulayan bazı izleyiciler olmuştu. Fakat ünlü oyuncu kendisinden beklenenin üzerine çıktı ve sergilemiş olduğunu performans ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Efnan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Simay Barlas, izleyici kitlesi ile 2015 senesinden bugüne kadar projeler ile buluşuyor. Öykü karakterine Paramparça dizisinde hayat veren ünlü oyuncu ilk defa izleyici kitlesi karşısına çıkmış ve 6 senede büyük bir tecrübe kazanmıştı.

Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Bir Annenin Günahı ve Zalim İstanbul gibi yapımlar sonrasında oyuncu, Aziz dizisinde rol almış ve Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkan dizi, oldukça başarılı reyting oranları elde etmişti. Projenin oyuncu kadrosu dikkat çekerken genç isim Simay Barlas da dizi hayranlarından ilgi topluyor.

Oyuncu, Zalim İstanbul'da Damla isimli yan karaktere hayat vermiş ve daha sonra Aziz dizisinin başrolü olmaya hak kazanmıştı. Simay Barlas için bu durum büyük bir şans olarak görülürken oyuncunun performansı kısa süre içerisinde hayranlık uyandırmayı başardı ve dikkat çekti.

Selin Şekerci de sosyal medya hesabı üzerinden Simay Barlas'a karşı övgü dolu sözlerde bulunduğu ve meslektaşı hakkında güzel bir paylaşıma imza attı. Aziz isimli dizi ile beraber kendisini daha iyi bir şekilde ifade etme fırsatı bulan ünlü isim Simay Barlas, bu dizi ile birlikte oyunculuk yolculuğunda önemli bir fırsatı da elde etmiş oldu.