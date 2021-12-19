Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat 400.000 TL Nakit Ödemelerinin Haberini Verdi, Başvurular Başlıyor, Hemen Ödenecek

Ülkemizin kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank ve Ziraat Bankası, yaptıkları kampanyalar ile birlikte müşterilerine destek olmaya devam ediyor. Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar için son yapılan kampanyada 400.000 TL'ye kadar nakit kredi verileceği açıklandı. Vakıfbank, yapmış olduğu resmi internet Sitesi üzerindeki duyuruda, 400.000 TL'ye kadar kredi vereceği müşterilerinin şartlarını belirledi. Yüksek limitli kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vade ile birlikte kredi başvurusu yapacak. Bu sebepten ötürü, yüksek gelirinizin olması gerekiyor. Verilecek olan 400000 TL ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi olarak sizlere ödenmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden 400000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar için banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Vakıfbank, 400000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu, emekli olan sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve ticari olarak esnaf olan vatandaşlara kullandıracak. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve diğer bankadaki olan borçlarımız da kapatarak, tek bir banka üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Vakıfbank, 400000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecek.

Halkbank

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte 24 ay vadeli 400000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz. Halkbank, yüksek limitli kredilerde kişilerden ipotek isteyecek ve ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız. Bankaya vereceğiniz ipoteğin Ekspertiz değerinin belirli katlarına kadar kredi kullanabileceksiniz. Halkbank Şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru yapabilir, sonucunu hemen aynı gün içinde öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli, toplamda 24 ay vadeli 400000 TL kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden 400000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler başvuru yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde sonucu, öğrenebilir. Ziraat Bankası, 400000 TL'ye kadar kredi başvurusunu banka şubelerinden alıyor. En yakın banka şubesine giderek istediğiniz limitlerde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli olan kişilerde emekli maaşını bu bankadan alıyorsa, yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilir.