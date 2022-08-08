MASFED: 'İkinci El Sorunu Devam Ediyor! Durgunluk Seviyesine Geldi'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisi piyasayı kötü etkilediği söyledi. Kur oynaklığı ve yükselen maliyetler sektöre ağır yük getirdi diye konuşan Aydın Erkoç arz-talep dengesi bozulmuş durumda dedi.

Araba sahibi olmayı zorlaştırdı. Yazın gelmesi ve tatillerin yaklaşmasıyla birlikte sektör yoğun günler geçirdi. Ama şimdi piyasa durgunluk noktasında kaldı." dedi.

İkinci El Araçlarda Son Durum!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araba pazarındaki son gelişmeleri dile getirdi.

Son dönemde yaşanan ÖTV indirimi beklentilerinin yanı sıra çip krizi nedeniyle üretim durdu. Lojistik sorunların da piyasayı olumsuz etkiledi. Erkoç, belirsizlik yüzünden sektörün kötü olduğunu söyledi. Bu yüzden satış açısından durma noktası yaşandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) açıkladı. Ocak-Haziran 2022 döneminde pazarda bir önceki yılın ilk altı ayına göre %35 arttı. Böylece 2021 yılının ilk altı ayında 2 milyon 347 bin 440 adet olmuştu. Bu sayede ikinci el pazarı, bu yıl içinde aynı dönemde 3 milyon 166 bin 964 adede ulaştı. Haziran 2021'de, aynı ayda 2022'de 710.88 olmuştu. 710.88'e kıyasla 575.000 bin 335 araç sahibi değişti.

Yazın gelmesi ve tatillerin yaklaşması ile birlikte sektörün hareketlendi. Bunu dile getiren Aydın Erkoç, “Ancak piyasa durdu. Bu yüzden sektörde durgunluk günleri yaşanmaktadır.” diye ifade etti.

'Ötv İndiriminin Yaşanmasının İstemiyoruz'

Sektörü olumsuz etkileyen ve fiyatların yükselmesine neden oldu. Birçok faktörün kötü etkilediğini söyledi. Erkoç, şunları söyledi: "Artan maliyetler, oynaklık ve arz talep dengesi sorunları artırdı. Vatandaşların araba sahibi olmasını engellendi. Pandemi nedeniyle çip tehlikesi yaşandı. Lojistik sorunlar etkisini sürdürüyor. Araçların pazara girişleri düşük oldu. Bunun yanı sıra stoklama da fiyatları yukarı çeken unsurlardan biri. Bu problemler, son zamanlarda ÖTV indirimleri ile can sıktı. Buna ilişkin söylentilerle birlikte tüketicileri de bekletmeye zorladı. Günümüz şartlarında vadede ÖTV indirimi veya fiyat düşüşü istemiyoruz." diye ifade etti.