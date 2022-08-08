Erken Emekli Olmayı Düşünenleri İlgilendiren Haber! EYT'liler İçin 8 Yöntem Belirlendi!

Emeklilik için yaş sorununa takılanlar (EYT) hakkında çalışmalar sürdürülüyor. Milyonlarca EYT vatandaşı, 'EYT ne zaman açıklanacak?', 'EYT’de hangi yöntemler değerlendiriliyor?' sorularına cevap arıyor. EYT olanlar İçin 8 yöntem! İşte ayrıntılar.

Prim Ve Süre Şartı

Takvim gazetesinde yer alan bir habere göre, 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, emeklilik için sigortalı oldukları tarihe bağlı olarak, 5.000 ila 5.975 prim günü kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl tamamlanmış olmaları gerekir. İlk yöntem, bu iki koşulu sağlayan herkesin yaşına bakılmaksızın emekli olması sağlanacak.

7200-9000 Gün Yöntemi

Burada açıklanan prim günleri, kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9000 gündür. Bu formülde 9 Eylül 1999 tarihinden önce uzun vadeli bir sigorta branşında sigortalı olarak çalışılması 20 yıl yani kadınlar için 7.200, erkekler için 25 yıl yani 9.000 prim günü emeklilik için yeterlidir.

Yaş Şartı

Yaş sorunu düşünenler için de emeklilik yaş sınırları belirlenebilir. Daha önce 50 yaş sınırı getirilebileceği konuşulmuştu. Bu yönteme göre, EYT üyelerinin emekliliğe hak kazanabilmeleri için prim ve yıllık şartlara ek olarak 50 yaşında olmaları gerekiyor.

Aşamalı Emeklilik

Ayrıca, emekli olmayı bekleyenler için “aşamalı” emeklilik seçenekleri sunmaya odaklanmaktadır. Yöntem, ayrıca 9 Eylül 1999'dan önceki sigortalı yaşta kademeli bir azalmayı da içerir. Oluşan yeni aşamalar çalışmalar sonucunda çıkacaktır. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan, yaş ve prim şartlarını sağlayan sigortalılar bu yöntemler erken emekli olabilirler.

Süre Düşürülmesi

Prim gün sayısını ve bekleme yaşını dolduranların bekleme sürelerinin 2-3 yıla düşürülmesi gibi imkanlar da yöntemin bir parçası olmaktadır.

3600 Gün İle Emeklilik

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı yaptıranlar için 15 yıl ve 3600 gün primi tamamladıktan sonra 50 yaşında erkekler için 55 yaşında sona erer. Böylelikle, kısmi emekliliğe hak kazanılabilir. Emeklilik yaşı, bu üç koşulun gerçekleştiği güne göre değişmektedir. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar ortaya çıkar.

Avrupa Örneği

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulamaya konulan kesintili emeklilik modeli de tartışılan bir seçenektir. Emekliliğe kalan yıl sayısına göre her yıl emekli maaşından sabit bir meblağ kesilir. Düşük maaşla erken emeklilik ortaya çıkılır.

Tükenmişlik Hakkı

Bazı meslekterde, emekliliği teşvik etmek için bir tükenmişlik seçeneği olabilir. Özellikle, tükenmişlik hakkı bulunmayan ağır işlerde çalışanlar erken emeklilik hakkına sahip olabilir. Bazı meslek grupları için yaş düşürülebilir.