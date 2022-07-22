Martı Uygulaması ABD'ye Sıçradı

Scooter Uygulaması Martı, ABD merkezli ortak girişim (SPAC) Galata Acquisition Corp. New York'ta halka arz için hazır.

Martı, şu anda Türkiye'de 20 şehirde faaliyet gösteren ve elektrikli bisiklet, scooter ve elektrikli motosiklet kiralama hizmeti veren bir ABD ortak girişimi (SPAC) olan Galata Acquisition Corp.'un bir üyesidir.

New York'ta halka arz için hazırlıkları bitirdi. Bloomberg HT ile yakından ilgili kaynaklara göre, önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan birleşme işlemi, Marti'nin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda piyasaya sürülme planlarının da ilk adımı.

Alıntılanan kaynaklara göre şirket, halka arzdan elde edilen geliri iş alanını genişletmek ve filosunu genişletmek için kullanmayı planlıyor. Galata ve Marti bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Scooter uygulaması Martı "SPAC" adını alabilir



BloombergNEF, CB Insights ve Pitchbook tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu alana yapılan yatırım 2021'de 2,83 milyar dolara ulaştı ve seyahat paylaşım uygulamalarına ilgi artıyor. 2020'de bu miktar 1,31 milyar dolardı. Martı'nın e-posta yoluyla verdiği bilgiye göre, uygulama Türkiye'de 8 milyon kez indirildi ve 40 milyon seyahatte kullanıldı.

Yaklaşık 55.000 adet ile Türkiye'nin en büyük aracının montaj ve bakım çalışmaları da ülkede yapılıyor. Martı CEO'su ve Kurucusu Oğuz Alper Octem şunları söyledi:

Derecelendirme 2021 İstanbul merkezli girişim gözlemcisi Webrazzi'ye göre Martı, geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türk özel sermaye şirketi Actera gibi kurumların 30 milyon dolarlık yatırımlarıyla 100 milyon dolar değerindeydi. Diğer yatırımcılar arasında AutoTech Ventures LLC ve Beco Capital bulunmaktadır. Bloomberg'in derlediği verilere göre Galata'nın nakit 17 milyon dolar ve piyasa değeri 180 milyon dolar.