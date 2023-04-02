Mart bitti! Nisan geldi, Emekliye müjdeleri SGK Verdi, Destekli olarak hesaplara para gönderecek!

Sgk destekli olarak alabileceğiniz yeni emekli ödemeleriyle ilgili nisan ayında kampanya başladı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu kampanyada, emekli maaş alan vatandaşlara artık ödemeden verilecek ve nakit ihtiyacı olan kişilerin hesaplarına, bolca para yatacak. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş almanız halinde başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bir nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizler de işlem yapabilecek ve nakit kredi hemen hesabınıza ettirebileceksiniz.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu ihtiyaç kredisi başvurularında şartları uygun olan tüm vatandaşların 3 ay, ertelemeli 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanırken, almış oldukları 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilmektedir. 50000 TL üzerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde şartları uygun olan kişiler, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından emekli maaş almanız halinde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlem yapabilecek ve SGK destekli olarak kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası, emekli maaş alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu kampanyalarda uygun faizlerle ödemeler verirken, nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere de 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.