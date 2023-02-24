Garanti Bankası 10.000 TL Ödeme Duyurusunu Yaptı! Şartlar Belli Oldu! Şubat Kampanyası Devam Ediyor!

Özellikle, son günlerde vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gün içerisinde ortaya çıkabilir ya da birkaç saat içerisinde acil bir ödeme meydana gelebilir. Ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde, Pandeminin etkisini henüz tam atlatamadan bir de deprem felaketin yaşamamız nedeniyle, vatandaşların nakit ihtiyaçları her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu durumda, bir çok eksiği meydana gelmesi ve aynı zamanda insanların yeniden hayat kurma telaşı nedeniyle, nakit ihtiyaçlar bir ay öncesine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Bu durum böyle olunca Garanti Bankası tarafından müşterilerine ve vatandaşlara yönelik olarak geliştirilen önemli bir kampanya duyurusu banka tarafından geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak hızlı bir şekilde acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için, tutarındaki bir ödeme, 10.000 TL tarafınıza hemen dakikalar içerisinde yapılmaktadır.

Garanti Bankası tarafından, geliştirilmiş olan bu hızlı nakit kampanyası, 36 aylık bir geri ödeme seçenekleri ile beraber vatandaşların cebini olabildiğince rahatlatmaya hedeflemektedir. Oldukça acı günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda bir çok vatandaşın acil olarak kullanmak isteyeceği bu tutar, dakikalar içerisinde banka hesaplarınıza aktarılarak gerekli bütün nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak adına çeşitli girişimler yapılmaktadır.

Ayrıca banka tarafından yine acil nakit isteyen vatandaşlar için 10.000 TL’nin çok daha üzerinde farklı kredi limitleri de verilebilmektedir. Bu acil kredileri kullanabilmek için banka şubesine gitmek yerine mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığı ile birkaç dakika içerisinde gerekli bütün adımları tamamlayabilir ve hızlıca bu parayı banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz.