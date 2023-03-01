Mart ayı müjdesi geldi! SGK’dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı! Emeklilere 10 maaş müjdesi

Emeklilere 10 maaş müjdesi... Mart ayı müjdesi geldi! SGK’dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı! Kadınlarda erken emeklilik fırsatı 6 seneye kadar çıkabilir! SGK Doğum borçlanması kapsamında kadınlara verilen müjdenin ardından çoğu vatandaşı mutlu edecek yeni müjdeler verdi! Yapılan 18 ay askerliklerin hizmetten dolayı 1 sene kadar erken emeklilik fırsatı!

Bunun yanı sıra borçlanma yöntemleriyle emekli olabilen vatandaşların tam 5 bin TL’ye kadar paraları cepte kalabilecek. Ayrıca bunlarla da yetinmedi… SGK’dan 10 fazla maaş müjdesi de geldi! Vatandaşlar SGK’nın yapmış olduğu bu açıklamadan sonra bayram etti. SGK’nın yaptığı bu açıklamaya göre kimler 10 maaş alabilecek? Merak edilen soruların detayları…

SGK’ dan Sevindirici Haber

Emekli olmak isteyen vatandaşların yardımına koşan SGK birçok yerden destek sağlıyor. Vatandaşın 10 maaş alması için yeni bir düzenlemeye giden SGK bunun dışında gerekli olan şartları sağlayan kadınlara 6 yıla kadar erken emekli olabilecekleri imkânı da sağlayacağını duyurdu.

Erkekler için farklı bir uygulamayı tercih eden SGK onların da erken emeklilikten yararlanıp ek ödeme takviyeleri almaları için fırsat sunuyor. Yapılan açıklamaya göre erkekler 1 yıla kadar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek. Bunun yanında da ek ödeme takviyelerinden de yararlanabilecek…

Başvurusu Tamamlanan Vatandaşların Hepsi 10 Maaş Fırsatından Yararlanabilecek mi?

Erken emeklilikten yararlanan vatandaşlar askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK ile alakalı yönetmelikte yazan şartları sağlayan bütün vatandaşlar 10 maaş alıp erken emekli olabilecekler.

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