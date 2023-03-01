2023 Mart ayı şehir hastanesi 19.000 TL maaşla kamu personeli alımı iş ilanları geldi! İşte kadrolar

Şehir Hastanesinde 9 tane kamu personeli alımı için iş ilanı kılavuzu açıklandı… Şehir Hastanesi bünyesinde 19 bin TL maaş imkânıyla iş ilanları yayımlandı. Kamu Personeli farklı farklı alanlara yerleştirileceği duyuruldu. Halkın büyük bir kısmının işsiz olduğu düşünülürse bu işsizler ordusunun sayısının azaltılması için KPSS ile personel alımı yapılmaktadır. Yapılacak olan KPSS ile çok sayıda kişini şehir hastanelerine personel olarak alınacağı belirtiliyor. Bu sınavın ne zaman yapılacağı hangi alanlarda personel alımı yapılacağı ile ilgili İşte detaylar…

Hangi Alanlarda Kamu Personeli Alımı Yapılacak?

Yapılan iş ilanları kapsamında Ankara Etlik Şehir Hastanesine 9’ dan fazla personel alımı yapılacağı duyuruldu. Her geçen gün yeni

ilanlar eklenirken alım yapılacak kadrolar da açıklanmış oldu. İşte alım yapılacak o kadrolar:

· 5 yazılım geliştirme uzman personeli,

· 1 siber güvenlik uzman personeli,

· 1 veri tabanı uzman personeli,

· 1 ağ uzman personeli,

· 1 kıdemli yazılım geliştirme uzman personeli

· Güvenlik görevlisi personeli ve

· İşçi alımı kadrosuna alım yapılacağı duyuruldu.

Bu alanlarda yapılacak olan alımlar için yapılacak KPSS için başvuruların yapılması gerekmektedir.

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