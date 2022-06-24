Marmaris Yangınında 3. Gün! Son Durum Nasıl? Fail Tutuklandı

Ekipler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına yoğun bir şekilde müdahale ediyor ve yangın söndürülmeye çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangına ilişkin havadan incelemelerde bulundu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi problemin büyük ölçüde giderildiğini ifade ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da orman yakanlara karşı idam cezasının tartışılması gerektiğini aktardı. Bunun yanı sıra ormanı yaktığını itiraf eden Marmaris yangının faili S.A.’nın da tutuklandığı öğrenildi.

AFAD, Marmaris yangını hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Yangın çıkan bölgede yaşayan vatandaşlara tedbirli olun çağrısı da gerçekleşti ve yangında son durum merak konusu oldu.

Kirişçi ile Soylu, Marmaris'te yangın sahasını helikopter ile gece havadan kontrol ederek son durum hakkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaş bilgilendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi yangında dün gece ve sabaha kadar bütün teşkilatların başarıyla çalışmaları yürüttüğünü aktardı. 3.800 civarında çalışanın, 453 arazözün ve 1148 toplam araç sayısının olduğunu ifade etti. Büyük ölçüde sıkıntının giderildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son sözü söyleyebilmek adına bugünü izlemek durumunda kaldıklarını belirtti. 13 uçak ve 61 adet helikopterin hizmet verdiğini ifade eden Kirişçi, 3 Katar helikopterinin sahada olduğunu ve bir Azerbaycan uçağının hizmet verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Marmaris yangını ile ilgili olarak söz konusu afet hakkında en önemli meselenin yangın teşkilatının kısa sürede müdahale etmesi olduğunu ifade etti. Bu müdahalenin yangının daha geniş alanlara yayılmasını engellediğini ifade eden Soylu, sivil halkın da yangın alanlarına girilmesinin engellendiğini anlattı.