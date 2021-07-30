Marmaris Yangını Hakkında Flaş İddia! Çocuklar İfade Verdi

Dün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıkmış ve çok sayıda ekip söndürme çalışmalarına devam etmişti. Çıkan yangında itfaiye ekiplerine su taşıyan Şahin Akdemir isimli şahsın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken yangın hakkında yeni bir gelişme olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Çıkan orman yangınına yakın yerde yaşayanların iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti ve 10 yaşlarında olan iki çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri dinlendi. 10 yaşındaki iki çocuğun yangını çıkardığı öne sürüldü ve konu hakkında yeni gelişmeler öğrenildi.

Çocuklar ifadelerinde kitap yaktıklarını ve alevin çoğaldığını ifade ederken kola şişesine su doldurup söndürmek istediklerini de söyledi. Daha sonra yangının sönmediğini anlatan çocuklar kaçtıkları bilgisini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Dün öğle saatlerinde Marmaris'te çıkan orman yangınında 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetti ve daha sonra 10 yaşındaki iki çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alınarak gündem hakkında yeni bilgiler öğrenildi.

Çıkan yangın kuru otlar, alevler ve şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa süre içerisinde büyük bir bölgeye yayıldı ve yangın söndürmek adına ilk etapta çok sayıda orman işçisi, 7 arazöz ve bir helikopter sevk edildi. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan 2 çocuk hakkında detaylı bilgiler ve Türkiye'nin gündeminde yer alan var Marmaris yangını hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yangının çıktığı noktada yaşayanlar, komşularının çocuklarının yangın çıkardığını iddia etti ve pedagog eşliğinde çocukların ifadelerinin alındığı bilgisine ulaşıldı. 10 yaşlarında iki çocuk Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından dinlendi ve çocukların kitap yaktıklarını anlattığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Köyceğiz ve Bodrum yangınlarında da çıkan yangın hakkında araştırmaların devam ettiği dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı ve olay Türkiye gündeminde yer aldı.