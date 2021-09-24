Marmara'da Müsilaj Bitmedi! Tehlike Büyüyor Mu?

Yapılan çalışmalar ile birlikte Marmara Denizi'nde görülen müsilaj azaldı fakat sudaki oksijen de ciddi oranda tüketildi. Uzmanlar, Kasım ayı için uyarılarda bulundu ve insanlar ile deniz canlılarının oksijen azalmasından etkilenebileceği ifade edildi.

Son durumu değerlendirme altına alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sarı, denizin dibine inen müsilajın denizlerde bulunan oksijeni azalttığını açıkladı. 30 metre derinlikte Marmara Denizi'nin her tarafında müsilaj olduğunu ifade eden Sarı, su içerisinde görülen büyük kütlelerin olduğunu da söyledi. Söz konusu bu kitlelerin su yüzeyinde görünmediğini fakat büyük bir kısmının deniz diplerine çöktüğü aktarıldı. Parçalanması hakkında ise mikroorganizmaların bunları ayrıştırması olduğu söylenildi. Suyun içerisinde bulunan mikroorganizmaların çözünmüş oksijeni kullandığı belirtildi.

Oksijen miktarının azalma göstermesin ise deniz canlıları ile birlikte insanlar için de risk oluşturduğu paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Bir avuç suya bakıldığı zaman yalnızca su gördüğümüz fakat inceleme yapıldığı zaman ise laboratuvarda binlerce yaşam olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi. Binlerce canlı türünün denizin içindeki oksijenin azalması ile beraber tehlikeye girdiği söylenildi. Diğer taraftan bizim soluduğumuz havanın içinde bulunan oksijenin en az yarısının denizden geldiği de aktarıldı. Soluduğumuz hava itibarıyla ormanlardan daha çok oranda denizlere bağlı olduğumuz Profesör Doktor Mustafa Sarı tarafından anlatıldı. Oksijenin Marmara Denizi'nde bitmesinin yalnızca deniz canlılarının ölmesi anlamına gelmediği ve herkesin hayatlarında ciddi değişiklikler ortaya çıkabileceği söylenildi.

Müsilaja neden olan faktörler hakkında da bilgi veren Sarı, atıkların denizi kirlettiğine vurguda bulundu ve bireysel tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi. Müsilajın bir sonuç olduğunu ifade eden Sarı, nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının artış gösterdiğini açıklayan Sarı, bu durumun iklim değişikliği ile ilgili olduğunu ve Marmara Denizi'nin durağın bir deniz olduğunu söyledi. Aynı zamanda müsilajı tetiklediği de ifade edildi.