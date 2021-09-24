Emekliye 0.49 Faizli Kredi Veren Bankalar Açıklandı, Başvuru Yaparak Yüksek Limitli Emekli Kredisi Kullanılacak. Emekli olan kişilere verilecek olan bu krediler, son dakika olarak duyuruldu. Son dakika kampanyası ile emekli olan kişilere 0.49 faizli 50.000 TL ve 36 ay vadeli kredi verilecek. Uygun faiz oranları ile işlem yapmak isteyen emekliler, maaşlarını kamu bankalarından alması gerekecek. Bankaların yaptıkları bu kampanyada sadece ihtiyaç kredisi kullanacak ve daha önce bu bankadan kredi alan kişilere onay verilecek. Emekli olan kişilere 0.49 faiz oranları ile işlem yapacak olan bankalar, son dakika kampanyasında ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapacak...

Son Dakika Emeklilere Kredi Kampanyası...

Ziraat Bankası başta olmak üzere, son dakika emekli kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Bankalar emekli maaşını kendi bankasından alan ve daha önce kendi bankasından kredi kullanan kişilere, destek amaçlı 0.49 faizli kredi verecek. Banka şubelerinin belirli şartlara göre onay vereceği bu kredilerde, tüm şartlara uygun olmayan kişiler, daha yüksek faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın şubelerinden kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru sonucu 5 dakika içinde sizlere söylenecektir.

Emekli olan kişilere verilecek olan bu kredilerde, 36 ay vadeli 50.000 TL kredi kullandırılacak. Mobil uygulama kullanan kişilere de bankalardan mobil uygulama üzerinden şubelere gitmeden kredi imkanı tanınacaktır. Son dakika olarak verilecek bu kredi kampanyalarında başvuru yapacak olan emeklinin, başvuru yaptıkları bankalar üzerinden emekli maaşı alması şarttır. Verilecek olan bu krediler sadece emekli olan kişilere verilecek ve bu emekli olan kişiler, bu kredileri sadece kendi emekli maaşı aldıkları bankalardan alabileceklerdir. Sizlerde şartlara uygunsanız 0.49 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.