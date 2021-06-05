Marmara Ağır Yaralı! Uzmandan Önemli Uyarı

Marmara Denizi'nde bulunan deniz salyası sorusuna ilişkin olarak Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. hala Marmara'nın ölmediğinin söylendiğini ifade eden Yıldız, Marmara’yı ağır yaraladıklarını da belirtti. Bu sonucun görülmesi ardından hızlı bir şekilde nasıl tedavi edileceği şeklindeki yaklaşımların uygulamaya geçireceği söylenildi. Yalnızca 1 litre bile bir kirlilik yüküne Marmara'nın tahammülü olmadığı belirtildi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, birkaç yılı kapsayan bir geri dönüş sürecine ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız, Türkiye'de su kalitesi yönetiminde bazı faaliyetler olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamalarda Marmara Denizi'nde görülen kirliliğe vurgu yapıldı ve Marmara'nın ölmediği açıklandı. “Kırsaldan kente göç olmasının büyük kentlerin su havzalarının sınırlarını zorlamasına getiriyor” şekilde açıklamalar yapıldı.” Bu durumda ise büyük kent yönetimine ya da su yönetimine o havzalarının korunması hem kirlilikten hem de yerleşimden koruması gibi çok önemli bir görev de ortaya çıkıyor” denildi.

Marmara Denizi hakkında yapılan açıklamalarda Yıldız, suyun yalnızca denizlerde değil göllerde değil aynı zamanda baraj çevresinde bunun yanı sıra barajı besleyen havzalarda da koruma önlemlerini çok sıkı bir şekilde alıp ve denetleyerek gerçekleştirmemize gerek olduğunu söyledi. Var olan durumlar sebebiyle Marmara'nın yalnızca 1 litre bile kirliliğe tahammülü olmadığı açıklandı.

Yönetmelikte eksiklikler, yasal eksiklikler ya da idari kapasite konusunda bazı zafiyetler varsa bunların hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra, koordinasyon ve işbirliğinin de oldukça önem taşıdığı söylenildi. Marmara hakkında, yerel yönetimler ile merkezi yönetimin Türkiye'nin denizlerinin su kütlelerinin korunması konusunda işbirliği içerisinde olmasında bir çok büyük bir fayda vardır açıklamaları da yapıldı.