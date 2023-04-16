Marketten Flaş İndirim: BİM'e giden alacak: 5 kilosu 97,50 TL'ye satılacak!

Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Bu nedenle, birçok kişi market kampanyalarını takip ederek, indirimli ürünlerden faydalanmaya çalışıyor. Bu kampanyaların öncülerinden olan BİM, salı gününden itibaren birçok ürünü indirimli fiyatlarla müşterilerine sunacak. Evinde ihtiyaç listesi hazırlayanlar, salı günü BİM mağazalarına gidip, kampanyalı ürünlerden yararlanabilecekler.

18 Nisan Salı günü BİM'de neler var? BİM, müşterilerine sunduğu salı kataloğunda birçok indirimli ürünü tanıttı. Bayram yaklaşırken, evlerde ihtiyaçların karşılanması için market kampanyaları yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri, 5 kg Dost yoğurt olacak. Yoğurt severlerin kaçırmak istemeyeceği bu ürün, 97,50 TL'ye satılacak.

Ayrıca, BİM'in salı kataloğunda yer alan diğer ürünler de oldukça cazip. Müşteriler, salı günü BİM mağazalarına giderek, indirimli fiyatlarla çamaşır deterjanı, temizlik malzemeleri, çikolata ve atıştırmalıklar gibi birçok üründen faydalanabilecekler. Bu sayede, bütçelerini zorlamadan ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar.

BİM MARKET İNDİRİM GÜNLERİ

Bim market genellikle haftanın belirli günlerinde indirim yapmaktadır. Bu günler genellikle Salı, Perşembe ve Cumartesi günleridir. Salı günleri genellikle aktüel ürünler, Perşembe günleri temel gıda ürünleri ve Cumartesi günleri ise ev tekstili, giyim ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerdeki ürünlerde indirimler olmaktadır. Ancak, her hafta yapılan indirimlerin ayrıntıları Bim'in resmi internet sitesinde veya kataloglarında yer almaktadır. Bu nedenle, en güncel ve doğru bilgiyi Bim'in resmi kaynaklarından takip etmek önemlidir.