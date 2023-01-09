3 gün sonra işleme kapatılacak: Nakit ihtiyacı olanlara ödeme haberi! Burada hemen ödeme alın

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacak olan kişilere 3 gün içerisinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle bireysel müşterilere kendi bankasından maaş almaları durumunda veya maaş müşterisi olması durumunda kredi ödemelerine düşük faiz oranlarıyla birlikte 3 gün daha süre verdiğini açıkladı.

50000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilecek ve kredinizi kullanarak ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

50000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar...

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, Akbank, hesabı olması durumunda, Akbank üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak bu bankadan ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz o banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte kredi ödemenizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka müşterisi olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz kampanyaları aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, daha onay alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri halinde, Akbank'ın SMS ile kısa mesaj, kredi başvurusunda bulunabilir.