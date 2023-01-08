Limitler yükseldi! 3 bankadan deprem oldu! Faiz oranları en dibe düştü, 20.000 TL ödeme alın

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yaptığı kampanya ile birlikte, deprem etkisi yarattı. Kampanya detaylarını paylaşan bu 3 banka, kendi işlemlerini yapabilmeleri için bankadan başvuru yapacak olan kişilerden şartlar isteyecek. Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası faiz oranlarını düşürerek, 20 bin TL kredi için gelir belgesiz işlem yapacağını açıkladı. Ayrıca kredi notuna göre de faiz oranlarının belli olduğunu açıkladı.

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 18 yaş üzerinde olması, kredi notu 1200 ve üzerinde olması ve TC vatandaşı olması yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olcak ve bu işlemler ile birlikte kredinizi hesaba atmış olacaksınız.

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine giderek, kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde gelir belgesiz 20.000 TL kredi için değerlendirmeye gireceksiniz. Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yaparak kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. 20 bin TL kredi işlemlerini yapacak olan kişilere ayrıca bankalar mobil uygulama üzerinden de kredi veriyor. Bireysel olan tüm müşteriler kredi almak için bu bankaların kampanyalarına göz atabilmektedirler.