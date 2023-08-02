Birçok kişi, marketlerde verilen plastik poşetlerin zamlanıp zamlanmadığını merak ediyor. Ücretli poşet uygulaması, 2019 yılında uygulamaya konuldu. Bu uygulama hakkında, Resmi Gazete’de yeni bir karar yer aldı. Resmi Gazete’de geri kazanım katılım payı miktarlarının ne kadar olduğu duyuruldu.

Plastik alışveriş torbalarının fiyatı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Tüketiciler, aldıkları poşetler için aynı ücreti ödemeye devam edecek. Zamdan tüketiciler şimdilik etkilenmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılında ücretli poşet uygulamasını başlattı. Bunun nedeni çevrenin korunması olarak belirtildi.

TÜKETİCİLERİN POŞET İÇİN ÖDEYECEĞİ TUTAR DEĞİŞMEYECEK

Plastik poşetlerle ilgili Resmi Gazete’de önemli bir karar yayımlandı. Ücretli poşet uygulaması, 2019 yılında başladı. Bu uygulamanın sebebi, çevre kirliliğinin azaltılması olarak belirtildi. Ücretli poşetler hakkında yeni bir karar yayımlandı.

Pek çok tüketici, poşete zam gelip gelmediğini merak ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeni katılım payı tutarları açıklandı. Buna göre bir poşet fiyatı 38,5 kuruş olarak açıklandı. Ancak tüketicilerin ödeyeceği tutar değişmeyecek.

TÜKETİCİLER, 25 KURUŞTAN POŞET ALMAYA DEVAM EDECEK

Tüketicilerin, plastik poşet için ödeyeceği tutar değişmeyecek. Poşet tutarı 25 kuruş olarak ödenmeye devam edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla poşet tutarı 38,5 kuruş oldu. Ancak bu durum, tüketicileri etkilemedi. Tüketiciler, aynı tutardan poşet alacak.

Poşetlerin ücretli olması kararı, 2019 yılında çevrenin korunması amacıyla alındı. Böylece daha az poşet tüketilmesi amaçlanıyor. Amaçlandığı gibi de oldu. Pek çok kişi, alışverişlerde bez poşetler kullanıyor. Böylece bir poşeti defalarca kullanmak mümkün oluyor. Tüketiciler, daha az poşet kullanarak çevreyi koruyor.

25 kuruştan tek poşet satılıyor. Ancak tüketiciler, istediği sayıda poşet alabiliyor. Çevrenin korunması için az sayıda poşet tüketilmesinde fayda bulunuyor. Poşet fiyatlarında yakın zamanda bir değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Yakın zamanda bir zam yapılacağı konusunda bilgi bulunmuyor.