Market Alışverişine 150 TL Hediye Ediliyor! O Bankada Hesabınız Varsa Sizde Hemen Hediyenizi Alabilirsiniz

Ziraat Bankası bankkart sahipleri 150 TL'ye kadar bankart lira kazanıyor. Market alışverişlerinde kazandıran kampanya yıl sonuna kadar toplamda 150 TL bank kart lira hediye sağlıyor. İhtiyaç sahibi aileler gıda alışverişine ek kazanç sunan bu kampanya belirli aralıklarla bankanın sunduğu tekliflerle desteklenmeye devam ediyor. Her ay olduğu gibi yıl sonuna özel kampanyalı dönemlerde faydalanılabilecek. Kasap, market, manav, şarküteri alışverişlerinde hediye 150 TL'nin tadı çıkarılabilir. Kampanya dönemi devam ederken faydalanmak isteyenlerin mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kampanyaya katılması gerekiyor.

Market Alışverişine 150 TL Hediye Kampanyasına Başvuru

Bankkart mobil uygulama cep telefonuna indirilerek ilgili kampanya bulunarak Hemen katıl butonuna basmak yeterli oluyor. Kısa mesaj yoluyla kampanyaya katılmak isteyenlerin cep telefonunun mesaj kısmına MARKET150 yazarak 4757'ye kısa mesaj göndermesi yeterli oluyor. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra yapılacak 300 TL ve üzeri her harcamaya 25 TL, toplamda 150 TL bank kart lira kazandıracak. Yalnızca şarküteri, market, bakkal, manav ve kasap alışverişlerinde geçerliliğini koruyor. Aynı gün içinde yapılacak yalnızca ilk işlem sürece dahil ediliyor.

Market Alışverişine 150 TL Hediye Kampanyası Şartları

E-ticaret alışverişleri geçerli olmuyor. İşlem yerine getirildiği anda hesaba yükleniyor.

Kampanya dönemi devam ederken her müşteri en fazla 150 TL bank kart lira kazanabilir. Asıl kart sahipleri kampanyadan yararlanabilir. Karta para yükleme işlemleri sürece dahil edilmiyor. Nakit çekim iptal, iade işlemleri sürece dahil edilmiyor.