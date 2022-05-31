Mariupol Yakınlarında Daha Fazla Toplu Mezar

Rus birlikleri, Moskova'nın Luhansk bölgesinin kalesini ele geçirme çabalarını hızlandırdığı Pazartesi günü Kiev'in güçleriyle sokak sokak savaşarak, doğudaki kilit şehir Severodonetsk'in derinliklerine doğru ilerledi.

Bir Rus ayrılıkçı lider, Moskova güçlerinin artık Severodonetsk'in üçte birini kontrol ettiğini söylüyor.

Mariupol belediye başkanı, şehir personelinin cesetlerin "katmanlara" yerleştirildiği 25 yeni mezar siperi keşfettiğini ve Rus işgalcilerin Nisan ayının ortasından bu yana en az 16.000 sakinini şehir yakınlarındaki toplu mezarlara gömdüğünü söyledi.

Kremlin, Rusya'nın Vladimir Putin'inin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Moskova'nın Türkiye ile koordineli olarak Ukrayna limanlarından engelsiz tahıl ihracatını kolaylaştırmaya hazır olduğunu söylediğini söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği ülkeleri arasında Rusya'nın petrol ithalatının çoğunu yasaklamak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Rus birlikleri Severodonetsk merkezine doğru ilerliyor

Luhansk valisi Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, Rus birliklerinin yavaş yavaş Severodonetsk'in merkezine doğru ilerlediğini söyledi.

Serhiy Haidai, Severodonetsk'i savunan Ukrayna birliklerinin nehrin karşısındaki Lysychansk'a geri çekilebilecekleri için kuşatılma riski altında olmadıklarını söyledi.

Çeçen lider, Severodonetsk şehir merkezindeki askerlerin videosunu yayınladı

Çeçen lider Ramzan Kadirov, Severodonetsk şehrinin ortasında yürüyen Çeçen birliklerinin bir videosunu yayınladı, sakinlerle konuştu ve şehrin merkezi binalarından birinden Ukrayna bayrağı aldı.

Arka planda patlamalar duyulabilir, çünkü sakinler savaşçılara onları "özgürleştirdikleri" için mutlu bir şekilde teşekkür eder.

Luhansk bölgesi valisi Serhiy Haidai, karşı taraftan bazı militanların şehre girdiğini, ancak sakinlerin kendilerini karşıladığı sahnelerin sahnelendiğini söyledi.

"Çoğunlukla, bunlar sahne sahneleri. Şehirde kalan binlerce kişi, Bucha'da olduğu gibi, sebepsiz yere intikam veya katliamdan korkuyor." dedi.

Lysychansk'ta iki kişi öldü ve üç kişi yaralandı: Vali

Luhansk bölgesi valisi, Lysychansk'ta iki kişinin öldüğünü ve üçünün yaralandığını söyledi.

Serhiy Haidai, son iki gün içinde Severodonetsk şehrinde kaç kişinin öldüğünün belirsiz olduğunu ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Japonya, sorulsa bile Sakhalin-2 projesinden ayrılmayacak: Bakan

Japon sanayi bakanı, Japonya'nın Sakhalin 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinden ayrılması istense bile ayrılmayacağını söyledi.

Projenin arazisi Rusya'ya ait, ancak tesis Japon hükümetine ve şirketlerine ait, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda Salı günü bir parlamento komitesine verdiği demeçte.