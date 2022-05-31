İşbank Konut Kredisi Maliyet Tablosu Detayları Neler? 3, 4, 5 Bin Taksitle Ne Kadar Kredi Veriyor? Hayalini kurduğu evin sahibi olmak amacıyla konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar İş Bankası'nın kredi maliyet tablosu verilerini merak ediyor. Aylık 3000 TL, 4.000 ile 5000 TL gibi bir taksit ödemesi ile İş Bankası'ndan kaç TL konut kredisi alınabilir? ve çok daha fazlası haberimizde...

İş Bankası Konut Kredisi Kampanyasına Katılım Şartları Neler?

İş Bankası'ndan konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlara 120 aylık yani 10 yıl boyunca eşi taksitler halinde kredi taksit ödemelerinin yapılması avantajı tanımıyor. Sürenin 120 aylık vade seçeneği ile sunulması ile beraber aylık taksit miktarı düşük rakamlara tekabül ediyor ve böylece vatandaşın, çektiği konut kredisi taksit ödemelerini çok kolay bir şekilde yapması sağlanıyor.

İş Bankası 3000 TL Taksit İle Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

İş Bankası'ndan konut kredisi çekecek vatandaşlara aylık %1.95 oranında kredi faiz oranı uygulanacak. 120 aylık vade seçeneği ile ilgili hesaplamalar yapıldığında aylık 3000 TL gibi bir konut kredisi taksiti ödemek suretiyle İş Bankasından 138.000 TL konut kredisi çekilebiliyor. Bu kredinin toplam maliyeti ise toplamda 360.000 TL oluyor.

4000 TL Taksit Ödemesine İş Bankası Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

120 aylık vade seçeneği şeklinde 4000 TL tutarında taksit ödemesi ile 184 bin TL gibi bir konut kredisi İş Bankası'ndan çekilebiliyor. Bu kredinin toplam maliyeti ise 480.000 TL olacak.

5000 TL taksit ödemesine İş Bankası ne kadar konut kredisi veriyor?

5000 TL taksit ödeyerek 213 bin TL konut kredisi çekebilirsiniz. Bu konut kredisinin toplanma aleti ise 600.000 TL olacak.