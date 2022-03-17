Mariupol Camisinde Yaklaşık 30 Türk Barınmaya Devam Ediyor

Pazartesi gününden bu yana binlerce insan kuşatılmış liman kentini insani bir koridorla boşaltırken, yaklaşık 30 Türk vatandaşı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir camide barınmaya devam ediyor.

Mariupol'deki Sultan Süleyman Camii Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu'na göre, son iki günde camiye sığınan 80'den fazla Türk de dahil olmak üzere yaklaşık 50 Türk vatandaşı şehirden kaçtı.

"Çarşamba günü sekiz araba camiden ayrıldı - dördünde Türk vatandaşı vardı, dördünde de orada barınan diğer milletlerden Müslümanlar vardı. Her arabanın içinde yedi ila sekiz kişi var." dedi.

Perşembe öğleden sonra itibariyle konvoy, yaklaşık 175 kilometre (109 mil) uzaklıktaki Tokmak kentini henüz geçmemişti. Hacıoğlu, bir gece kalacakları Ukrayna'nın orta kesimindeki Uman'a gittiklerini ve Türk konsolosluğunun her şeyi düzenlediğini söyledi.

Tokmak, bölgede Rus birlikleri tarafından işgal edilen altı şehirden biri.

"Rus birlikleri onları taciz ediyor. Dün gece Tokmak'a gelmeden önce araçları durdurdular. İnsanların arabalarından inmelerine izin vermediler ve kadınlar ve çocuklar bütün gece dondu." dedi.

"Bazı kadınlar tuvalete gitmek için dışarı çıkmak isteseler de, onlara kapıyı açmalarını ve tam orada yapmalarını söylediler."

Tahliye edilenler arasında Hacıoğlu'nun eşi, oğlu ve kuzeninin yanı sıra cami imamı Mehmet Yüce de yer aldı. Hacıoğlu, akrabalarından haber bulmak isteyen insanlardan günde 200 umutsuz telefon aldığını söyledi.

Mariupol'un geri kalan Türk sakinlerinin güvenliğine yönelik korkular, Ukrayna dışişleri bakanlığının geçen hafta caminin şehir merkezinde çatışmaların yoğunlaşması üzerine vurulduğunu duyurmasına karşın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir gün sonra yaptığı açıklamada caminin sağlam kaldığını söyledi.

Türk cami grubu arasında 34 çocuk olduğuna inanılsa da, bunların kaçının şehri terk etmesi henüz belirsiz.

Perşembe günü resmi Telegram kanalı üzerinden açıklanan konsey rakamlarına göre, yaklaşık 30 bin kişiyi taşıyan 6 bin 500 özel otomobil bu hafta şimdiye kadar Mariupol'den ayrılmayı başardı.

Elektrik, gaz veya su kaynağı olmayan şehir, Rus silahlarının ağır ve sürekli saldırısı altında kalmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Vadym Boychenko durumu "kritik" olarak nitelendirirken, kentteki konutların yüzde 80'i hasar gördü. Gıda malzemeleri düşük ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklar için ilaç sıkıntısı konusunda uyardı.

Tahliye, bir haftadan uzun süredir siviller için şehirden güvenli geçiş sağlama girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gerçekleşirken, Rusya'nın bombardımanını sürdürmesinin ardından önceki girişimler durmuş durumda.

Kentte 200 ila 300 bin kişinin mahsur kalabileceğinden korkulur.

Camide kalan 30 Türk dışında, 100'ünin de bir bütün olarak Mariupol'de kaldığı ve neredeyse tam iletişim kesintisi nedeniyle iletişim kurulamadığı düşünülüyor.