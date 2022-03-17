ABD Orta Batı'da, Topluluklar İhtiyacı Olan Ukraynalılara Yardım Etmek İçin Hazırlanıyor

Turnikeler, ilk yardım kitleri, termal iç çamaşırları ve çoraplar bulmak, Cincinnati nakli Evgenia Nemirovska De Santos'un aklında, ABD şehrinin kuzeyindeki bir ofis alanında döner depolama tesisinde otururken en önemli şeydir.

Kiev'in yerlisi ve şimdi Cincy4Ukraine'de gönüllü olarak, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerini uzak tutmak için savaşan toprak savunma gönüllülerine yardım eden bir grup olan Nemirovska De Santos'un dünyası, Rusya'nın anavatanını işgali ile altüst oldu.

El Cezire'ye, Ukrayna'nın başkentindeki temaslardan kendisine gönderilen talep edilen eşyaların bir listesini okuyarak, "Tıbbi malzemelere ihtiyacımız var." diyor. "Herhangi bir tıbbi malzeme."

Geçtiğimiz Perşembe günü, Nemirovska De Santos ve gönüllülerden oluşan bir ekip, Ukraynalı bir nakliye şirketinin merkezinin bulunduğu New Jersey'nin 1.025 kilometre (637 mil) doğusuna sürülen bir kamyona 700 kilodan fazla yardım - Ukrayna toprak savunma üyeleri için çorap, bot ve telsizlerin yanı sıra bebek bezleri ve gıda maddeleri - yükledi. Daha sonra Varşova'ya uçuruldu ve Ukrayna sınırına götürüldü.

Bakan, düzenli temas halinde olduğu bölge savunma gönüllülerinin karşı karşıya olduğu günlük durumun korkunç olduğunu söylüyor. "Soğukta spor ayakkabı giyiyorlar; koşullar donuyor. Duş bile alamıyorlar ve kendilerini temiz tutamıyorlar."

Ukrayna'daki savaşın ön saflarından binlerce kilometre uzakta bulunan Nemirovska De Santos, Yaklaşık 43.000 Ukrayna mirasına ev sahipliği yapan orta batı eyaleti Ohio'da büyüyen bir gönüllü lejyonunun bir parçası ve bu da Rus işgalinin serpintisine yardımcı olmak için adım atıyor.

Mülteci akını bekleniyor

Ancak şu anda kriz modunda olan sadece gönüllüler değil.

Ohio eyalet hükümeti beklenen mülteci akınıyla başa çıkmak için hazırlanıyor. Perşembe günü, Cleveland'ın yaklaşık 4.000 Ukraynalı göçmene ev sahipliği yapan banliyösü Parma'da Vali Mike DeWine tarafından düzenlenen bir zirve gerçekleşiyor.

DeWine geçen hafta zirveyi duyurduğunda, "Ohio'nun bu ailelere yardım etmede nasıl bir rol oynayacağını henüz bilmesek de, zamanı geldiğinde hazırlıklı olmamızı istiyorum." dedi.

Yardım kuruluşları, mülteci yerleştirme kurumları, devlet kurumları, yerel Ukrayna toplulukları ve diğer ilgili taraflar, ABD'de yeniden yerleştirmeye ihtiyaç duyacak Ukraynalı mültecilere hazırlanmak için yerel bir Ukrayna kilise salonunda toplanacak.

Ukrayna'nın batısında aile üyeleri bulunan Parma'daki Ukrayna Köyü bölgesinin komite başkanı Roman Fedkiw, "Ohio'nun kuzeydoğusunda o kadar canlı bir Ukrayna topluluğumuz var ki, mültecileri buraya getirmek mantıklı olacaktır." dedi. "Kiliselerimiz, bankalarımız, Ukrayna okullarımız var. Bu onları evlerinde hissettirir."