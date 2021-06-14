Maraşlı Final yapıyor! ATV final kararı

ATV ekranların sevilen dizisi Maraşlı final yapıyor! Yayınlandığı pazartesi günleri bir türlü bekleneni veremeyen Maraşlı dizisi ani final kararı geldi. ATV Teşekkür ettiği Maraşlı ekibi son sahneleri çekildi ve dizi resmen bitti!

Maraşlı final yapıyor!

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisi final sahneleri çekildi. Tüm ekibi gözyaşlarını sel eden final sahnesi sonrası Maraşlı resmen final yapıyor.

ATV duyurdu: Maraşlı final tarihi

ATV fenomen dizisi Maraşlı final yapıyor. ATV'den yapılan açıklamaya göre Maraşlı 26. bölümde final yaparak ekran macerasını tamamlıyor. 12 Temmuz pazartesi akşamı Maraşlı dizisi görmekli bir finalle bitecek ve ekran macerasını tamamlayacak.

Burak Deniz teklif yağıyor!

Maraşlı dizisi ardından Burak Deniz hayranlarına müjde. Burak Deniz, hem Serenay Sarıkaya ile Şahmeran dizisinde başrol oynayacak. Maraşlı dizi çekimleri bugün bitiyor ancak Burak Deniz çalışmaya devam edecek. Önce Serenay Sarıkaya ile Şahmeran'ı çekecek olan Burak Deniz, daha sonra hem Üç Kuruş hem Camdaki Kız dizi tekliflerini değerlendirecek. Ancak Burak Deniz'in Camdaki Kız rolünü kabul edeceği öğrenildi.

alina Boz dinlenecek!

Maraşlı dizisinde en çok sevilen isimler arasında yer alan Alina boz, dinlenme kararı aldı. Netflix ekranlarında Aşk 102 çekimleri tamamlanıp netflix'te yayınlanmayı bekleyen ünlü isme teklif geliyor ancak bu sezonu Alina Boz dinlenerek geçireceği öğrenildi.

Ekranların en sevilen dizileri Maraşlı final yapmasın ardından Burak Deniz ve Alina Boz dostluğu sürmesi bekleniyor.