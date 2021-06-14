Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Haber Bahane en çok tıklanan işlerinden biri olan Billur Kalkavan açıklamaları olay oldu! Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında nereli merak ediliyor! Billur Kalkavan yaptığı açıklamalar sonrası biyografisi merak ediliyor!

Billur Kalkavan kimdir?

Bir döneme damga vuran oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan hayatı merak ediliyor. Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 doğumlu. İstanbul doğumlu oyan Kalkavan, 59 yaşına bastı.

Amerika'da liseyi tamamlayan ve UCLA Üniversitesi psikoloji dersleri alan Kalkavan, 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde çocuk oyuncu olarak yer aldı. 1980 yıllarında tiyatroya ağırlık verdi.

2011 yılında Turkcell reklamıyla rekorlar kırarken, aynı yıl HTV kanalında program yaptı.

2018 yılında Ertem Şener'in sunduğu Trophy Türk adlı yarışmada yer aldı.

1992 yılında Aşık Oldum'la başlayan, Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi olacaktı, Eyvah Babam, Eyvah kızım büyüdü, Reyting Hamdi gibi yapımlarda yer aldı. En son Servet Avcısı ve Aceyip Hikayeler dizisinde rol aldı.

Her dönem ünlü olmayı başaran Billur Kalkavan yeniden Türkiye gündemine girdi!

Billur Kalkavan sevgili kim?

Billur Kalkavan oyuncu Buğra Bahadırlı ile aşk yaşıyor. Çift 12 yıldır aşk yaşıyor.

Billur Kalkavan serveti ne kadar? Anne babası kim?

Billur Kalkavan babası Nazım Kalkavan annesi Nuyan Kalkavan'dır. Ailesi ve kendi serveti bilinmiyor.