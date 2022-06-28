Almanya, 101 Yaşındaki Nazi Kamp Gardiyanına 5 Yıl Hapis Cezası Verdi

Bir Alman mahkemesi, Holokost sırasında savaş suçlarına iştirakten yargılanan en yaşlı kişi olan 101 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanına beş yıl hapis cezası verdi.

Yargıç Udo Lechtermann Salı günü Neuruppin Bölge Mahkemesinde yaptığı açıklamada, Josef Schuetz'in 1942-1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında gardiyan olarak çalışırken cinayete ortak olmaktan suçlu bulunduğunu söyledi.

Şu anda Brandenburg eyaletinde yaşayan emekli, "kesinlikle hiçbir şey yapmadığını" ve kampta işlenen korkunç suçlardan haberdar olmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Pazartesi günü duruşmasının kapanışında “Neden burada olduğumu bilmiyorum” dedi.

Ancak savcılar, kampta 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine “bilerek ve isteyerek” katıldığını ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Geçen yıl ekim ayında açılan davada Schuetz, söz konusu dönemde Almanya'nın kuzeydoğusundaki Pasewalk yakınlarında çiftlik işçisi olarak çalıştığını söyledi.

Ancak Alman haber ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, mahkeme onun 1942 ile 1945 yılları arasında Berlin'in eteklerindeki kampta Nazi Partisi'nin milis kanadının kayıtlı bir üyesi olarak çalıştığının kanıtlandığını kabul etti. O sırada 21 yaşındaydı.

Mahkumiyetine rağmen, yaşı göz önüne alındığında, parmaklıklar ardına konulması pek olası değil.

Savcılar davalarını, bir SS muhafızıyla ilgili, adamın adı, tarihi ve doğum yeri ile birlikte diğer belgelere dayandırmıştı.

Örgütsel nedenlerle, dava 101 yaşındaki gencin ikamet ettiği Brandenburg/Havel'deki bir spor salonunda yapıldı. Adam sadece sınırlı bir ölçüde yargılanmaya uygundu ve duruşmaya her gün yaklaşık iki buçuk saat katılabildi. Duruşmaya sağlık nedenleriyle ve hastanede kalış nedeniyle birkaç kez ara verildi.

Schuetz'in avukatı Stefan Waterkamp, ​​karardan önce AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, suçlu bulunursa temyize gideceğini söyledi.

Sachsenhausen, 1936'da Adolf Hitler'in SS'ye Nazi toplama kampı sisteminin tam kontrolünü vermesinden sonra ilk yeni kamp olarak Berlin'in hemen kuzeyinde kuruldu.

Nazilerin Almanya, Avusturya ve işgal altındaki topraklarda inşa ettiği labirent ağı için örnek bir tesis ve eğitim kampı olması amaçlandı.

1936 ve 1945 yılları arasında orada 200.000'den fazla insan tutuldu. On binlerce mahkûm açlık, hastalık, zorunlu çalıştırma ve diğer sebeplerin yanı sıra tıbbi deneyler ve ateş etme, asma ve gaza maruz bırakma dahil olmak üzere sistematik SS imha operasyonları yoluyla öldü.