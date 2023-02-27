Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu! 29 Bina Yıkıldı

Kahramanmaraş merkezde gerçekleşen korkunç depremler sonrasında bu defa Malatya 5.6 büyüklüğünde sarsıldı ve 110 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Depremin merkezi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak belirtildi ve bazı binalarda çökmeler yaşandığı öğrenildi. Çevre illerde de hissedilen deprem hakkında AFAD açıklamada bulundu ve 29 binanın yıkılırken 110 kişinin de depremi yaralı olarak atlattığı bilgisini paylaştı. Malatya depreminde bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de belirtildi ve acı olay gündemde yer aldı.

Saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde Malatya'da meydana gelen deprem hakkında açıklamalar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yapıldı merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntının kaydedildiği bilgisine ulaşıldı.

Yerin 6,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi ve yaşanan sarsıntı sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Malatya ile birlikte Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevre illerde de depremin hissedildiği ifade edildi.

Afiyet ve Acil Durum Yönetimi AFAD başkanı Yunus Sezer Malatya depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra 2 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken bir kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi açıklandı. AFAD başkanlığında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Yunus Sezer arama kurtarma çalışmalarında 657 kişinin görev aldığı bilgisini paylaştı.

Hasarlı olan binalara tekrardan girilmemesi ve bu binalardan eşya alınmaması konusunda uyarıda bulunan AFAD Başkanı Sezer afet bölgesinde bulunan tüm vatandaşların telefonlarına bildirimde bulunduklarını ifade etti. Daha önce de bulunduklarını açıklayan Sezer sürekli bir şekilde artçı sarsıntıları meydana gelmekte olduğunu açıkladı. Hasar alan binaların yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden AFAD Başkanı Sezer vatandaşların can güvenliklerini korumaları için kesinlikle hasar gören binalardan uzak durulması gerektiği konusuna vurguda bulundu.