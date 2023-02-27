Cumhurbaşkanı Açıkladı: Son Dakika: Çocuğu Olan Aileleri 5500 TL Yardım Yapılacak

Devlet enflasyon artışının alım gücünü düşürmesi ile birlikte birçok sosyal yardımı da yapmaya devam ediyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını bir hayli arttırmış durumda gözüküyor. Devlet ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara özellikle de okula giden çocuklarına yönelik olarak bir yardım kampanyası başlattı. Habere göre 5500 TL tutarındaki eğitim yardımı hesaplara aktarılacak.

Birçok vatandaş okul çağında olan çocukların eğitim harcamaları için zorlanıyor. Bu anlamda ilkokula giden ortaokula giden liseye giden ve üniversiteye giden çocukların eğitim masraflarının karşılanması amacı ile aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından burs yardımı yapılacağı açıklandı

Burs Yardımı Nasıl Alınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın maddi anlamda durumu olmayan vatandaşlarının birçok imdadına yetişerek onlara özel olarak projelere imza atıyor. Her geçen gün bu yardımlara yenisi eklenirken son olarak 5500 TL tutarında eğitim masrafı bursu gündeme geldi. Habere göre ilkokul çağında olan çocuklara ortaokul çağında olan lise çağında olan ve hatta üniversite çağında olan öğrencilere yönelik olarak tek defa olmak üzere 5.500 TL tutarındaki yardımı hesaplara aktaracağı bildirildi.

Çocuklu aileleri yönelik olarak verilecek 5.500 TL tutarındaki yardım ile okula giden öğrencilerin eğitim masrafları karşılanacak. Bunun için ise e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri girilmesi ile birlikte başvuru yapılması şart koşuluyor. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı daha önce yapmış olduğu birçok yardım kampanyası bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak olan yardımın üniversiteye giden öğrencilerin ise dönem arası bir defaya mahsus olmak koşuluyla 5500 TL tutarında yapılacağını paylaşmıştı.

Ayrıca okula giden öğrencilerin başarılı bir şekilde eğitimini sürdürmesi ile birlikte asgari ücretin %60’ı tutarındaki oran hesaplarına aktarılacak. Üniversiteye giden öğrencilere ise aylık olarak 100 TL tutarındaki yardım hesaplarına aktarılacak. Bu zamana kadar Türkiye’de bu yardımı alan 4,4 milyon aile bulunuyor. Bu başarı burslarından ve yardımlardan faydalanmak için ise e-devlet üzerinden giriş yaparak sisteme kayıt olunması ve gereken belgelerin istenilen tarih aralığında ibraz edilmesi gerekiyor.