Makyaj Hileleri Nedir, Kusursuz Makyaj Nasıl Yapılır?

Çoğu kadın makyaj yapmayı çok sever ve makyajı genellikle kendilerini iyi hissetmek için kullanır. Makyaj yapmak kusursuz bir görünüm elde etmek için tercih edilir fakat kısa süre içerisinde makyaj yapmak için bu işin püf noktalarını bilmek gerekmektedir. Sizler için haberimizin devamında makyaj yapıldığı sırada zamandan tasarruf edilmesi adına detayları paylaştık. Makyaj yapma süresini daha hızlı bir hale getirebilmenin yolları bulunmaktadır ve pek çok kadın işe giderken sabahları bu yolları kullanır. Her ne kadar makyaj yapmak karışık bir işlem gibi dursa da belli başlı püf noktaları öğrendikten sonra hızlı makyaj yapmak olası bir durumdur.

Genellikle makyaj yapmak çok vakit alır ve kusursuz görünmek için kadınlar makyajlarına özen gösterir. Hızlı bir şekilde makyaj yapıldığı sırada pürüzsüz ve kusursuz bir görünüm elde etmek imkansız gibi görünse de bunun için bazı yöntemler bulunmaktadır. İlk adım hızlı bir makyaj için cildi nemlendirmek olacaktır. Hızlı bir şekilde makyaj yapmak isteniyorsa ve acele edilecek bir durum varsa kusursuz bir ten makyajı için öncelikle cildi nemlendirmek gerekmektedir. Cilde nemlendirici uygulamak makyaja başlamadan önce yapılır ce bu durum ürünlerin cilde daha kolay bir şekilde yayılmasını sağlamaktadır. Makyaj bu şekilde daha doğal bir görüntü oluşturur ve daha kısa süre içerisinde tamamlanır.

2. adım nemlendirici uygulanması sonrasında cilt kusurlarını gizlemek için kullanılacak olan fondötenin cilt tonuna uygun olup olmamasıdır. Daha hızlı bir makyaj yapmak için doğal bitişli fondötenler tercih edilmelidir. Cilde hemen uyum sağlayan ve nemlendirici etkili olan fondötenler ile kusursuz bir ten makyajı yapılabilmektedir. Bazı fondötenler kremsi hafif dokusu sayesinde cilde çok kolay bir şekilde uygulanır ve kısa süre içerisinde cilt ile bütünleşerek güzel bir görüntü oluşmasını sağlar.

Fondöten uygulanması sonrasında kontür yapmak için uygun zaman bulunmuyorsa bronzer kullanımı ile yüz hatları kolay bir şekilde ortaya çıkabilir. Bronzer kontür yapılacak olan bölgelere sürülür ve bu şekilde kısa süre içerisinde yüz boyutlandırılmış olur. Bunun yanı sıra sıcak tonlar içermeyen doğal bir bronzer tercih edilerek hızlı bir şekilde kontür yapılır. Bronzer kullanımı sonrasında da ten makyajı kısa süre içerisinde tamamlanmış olacaktır.

Çarpıcı bakışlar için ise göz kalemi kullanımı gerekli bir durumdur. Yumuşak uçlu olan göz kalemleri ile kirpik diplerine boya uygulanır ve far fırçası ile uygulanan göz kalemi ile far dağıtılarak dumanlı bakışlar ortaya çıkar. Göz kalemi kullanımı sonrasında farklı renklerde de farlar tercih edilebilir ve bu sayede bakışlar ortaya çıkarılır. Göz kalemleri pratik kullanımları sebebiyle zamandan tasarruf edilmesinde sağlayacaktır.

Göz kalemi ve far uygulama işleminin hemen sonrasında kirpiklerin daha dolgun ve uzun görünmesi için rimel uygulanır ve göz makyajı kısa süre içerisinde tamamlanarak sonuca ulaşılır. 5. adımda ise likit allık kullanımı vardır ve kalıcılığı sebebiyle likit allıklar pek çok kadın tarafından tercih edilir.