Hafta Sonu Öncesinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Emekli Ödemesi Yapacağını Açıkladı

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi olabileceğimizin haberi verildi.

Cumartesi ve pazar günleri öncesinde kredi başvurularında bulunacak olan emeklilere emekli maaşları kamu bankaları üzerinden olunması durumunda ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, hafta sonuna kadar yapmış oldukları kredi başvuruları ile birlikte ihtiyaç kredilerine hemen aynı gün içinde alabilecek, bunu ardından bu krediler, hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, hafta sonuna kadar 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri için şubelere gitmeden internet şifresi oluşturarak internet bankacılığı üzerinden nakit kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilecek verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve onaylanan kredilerde şartları uygun olarak hizmet verecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu, emekli kampanyaları haricinde ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere kredi imkanı sağlıyor. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredi başvurularınızı gerçekleştirmekte, istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.