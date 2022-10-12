Lavaştan Pizza Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Lavaştan Pizza Tarifi

Her ne kadar sevilen bir lezzet olsa da pizza hamuru mayalama ve açma işlemi sebebiyle oldukça yorucu ve uzun süreli olabilmektedir. Pizza tarifleri arasında daha pratik olanlar ise alternatif çözümler sunmaktadır. Oldukça pratik lezzetli ve lavaş bile yapılan pizza pek çok insan tarafından tercih edilir ve kısa süre içerisinde hazırlanabilir. Haberimizin devamında yazan malzemelerin kullanıldığı durumda 1 adet pizza yapılacaktır ve 10 dakikalık bir hazırlama süresi gereklidir. Lavaştan pizza tarifinin pişirme süresi de yine 10 dakika olmaktadır günlük koşuşturmalar ve yorucu işler sebebiyle insanlar kolay bir şekilde yorulabilmektedir. Bu durumda tarifi oldukça kolay olan yemekler tercih edilir ve sevilen tarifler sıklıkla yapılır. Diğer taraftan ne varsa yapılan pizza da en sevilen lezzetler arasında yer almaktadır. Kendi zevkinize göre lavaşın üzerinde yer alan malzemeleri değiştirmek de olanaklı olacaktır.

Lavaştan pizza tarifi için gerekli olan malzemeler arasında bir yemek kaşığı domates salçası 3 adet yavaş 150 gram kaşar peyniri 1 yemek kaşığı zeytinyağı 4 adet orta boy mantar ve 100 gram sucuk vardır. Bunun yanı sıra bir kase sıcak su bir çay bardağı ayıklanmış siyah zeytin 1 tatlı kaşığı baharat karışımı ve 5 adet cherry domates gerekli olan malzemeler arasında bulunmaktadır.

Evde yapılacak olan pizzanın tarifi arasında öncelikle yavaş geniş tabanlı bir tavaya sığacağı büyüklükte yerleştirilir ve zeytinyağı sürerek hafif bir şekilde ısıtılır. Diğer taraftan domates salçası bir kase sıcak suyu eklenir ve karıştırma işlemine geçilir. Tavaya yerleştirilen de var üzerine salçalı sos sürülür ve rendelenmiş kaşar peyniri de üzerine salçalı sos sürülmüş olan lavaşın üzerine serpiştirilir. Yapılan bu işlem sonrasında ikinci kat lavaş eklenir ve yine salçalı sos ve rendelenmiş kaşar peyniri serpilir daha sonra üçüncü katta yavaş verilir ve salçalı sosla ekleme işlemi yapılır. Mantar ince ince dilimlenen sucuk zeytin ve domates ilave edilmesi sonrasında salçalı sos üzerlerine gezdirilmesi gereklidir. Hazırlanan bu karışım kaşar peyniri ile süslenerek ve yaklaşık 3 dakika boyunca bu şekilde ocakta beklettiler alttaki lavaş ise bu arada altın sarısı bir renk almış olacaktır.

Hazırlanan bu tarif ile kilo vermekten mümkündür ve 7 günde pizza diyeti yapılarak 2 kilo verilebilir. Diyet tarifi ile hızlı bir şekilde yağ yakımı gerçekleşir ve kolay bir şekilde zayıflamak mümkün olacaktır. Fakat bunun için pizzayı pişirirken pişirme sürecine ve mayalama işlemine dikkat etmek gereklidir. Diyet pizza için en ideal tarifler domatesli peynirli soğanlı tavuklu deniz ürünleri ve mantar içeren pizzalar olmaktadır. Dilediğiniz baharat pizza üzerine eklenebilir. Özellikle maydanoz fesleğen ve kekik kullanılabilir ancak diyet yapılmıyorsa yumurta konserve ton balığı sosis ve salam da pizza üzerine eklenebilir.