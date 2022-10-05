Mahkum Dizisi Oyuncuları Proje için Çok Çaba Harcıyor

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mahkum isimli proje son zamanlarda düşük izlenme oranları alıyor. Diğer taraftan oyuncu kadrosu ise yoğun bir tempo içinde çalışıyor ve diziye karşı duyulan heyecanın artmasını sağlamayı talep ediyor. İlk başladığı dönemde Mahkum dizisi çok büyük bir sıçrama sergilemişti. Proje çift haneli reytinglere bile ulaşmış ve kısa süre içerisinde izleyici grubunun kalbini kazanmıştı. Projenin orijinal halinin 18 bölüm olmasına karşılık dizi senaryoyu uzatmış ve bu durum ise hikayeye zarar veren bir nokta olarak görülmüştü.

Hayal Köseoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin başrolde bulunduğu Mahkum dizisi yayın hayatına Perşembe akşamlarında devam ediyor. Bunun yanı sıra izleyici grubu ise projenin düşüşe geçen reyting oranları sebebiyle endişe duyuyor ve dizinin final yapmasından korkuyor.

Hikaye ilk sezonda daha heyecanlı ve daha hareketli bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu fakat seyirci grubu artık senaryodaki kopukluklara eleştiride bulunuyor. Zaten birçok izleyici diziyi bıraktı ve projenin düzeleceğine dair umudu kesti. Bu durumda da Mahkum dizisi ortalamanın çok altında bir sonuç alarak yayın hayatına devam etmeye başladı. Ancak projenin ikinci sezonda oyuncu kadrosu projeyi diriltme çabaları gösteriyor. Her zamanki gibi muhteşem performanslar sergileyen İsmail Hacıoğlu ile büyük bir sorumluluk alıyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Uluslararası Drama ödüllerinde Destan ile beraber Mahkum dizisi en iyi dizi seçilmiş ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Bunun yanı sıra dizinin 2 başrol oyuncusu Hayal Köseoğlu ile Melike İpek Yalova, dizinin 2 başrol kadın oyuncusu olarak büyük başarılara imza atmıştı. Her iki kadın oyuncu da dizileri için büyük emek vermeye devam ediyor ve dizlerine ne kadar önem verdiklerini belirtiyor.