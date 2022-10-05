İş Bankası banka hesabı olan vatandaşlara 50.000 TL İşCep uygulaması üzerinden kredi vereceğini duyurdu

İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda iş cep uygulaması kullanan bankamatik hesabı olan tüm vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar bu banka üzerinden düşük faizli ve ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapabildikleri bir kredi kampanyasına başlıyor. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şubeleri gitmeden hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleşebileceğini de söylemek isteriz.

İş Bankası üzerinden 50.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar Kredi başvurusunda bulunduktan sonra kendi kimlik numaraları üzerinden İş Bankası tarafından bir sorgulama gerçekleştirilecek ve bu sorgulama Sonrasında ne kadar kredi onayı aldıklarını da hemen görebileceklerdir.

İş Bankası 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak Kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde Kredi işlemlerini yapacak ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanmalarına olanak sağlanacaktır.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredi alabilmeleri için en yakın banka şubesine giderek de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz.

İş Bankası İşCep uygulaması kullanan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek 7 gün 24 saat bu Kredi kampanyasından faydalanabilir onaylanan kredileri yine banka şubelerine gitmeden kendi banka hesaplarına yatırabilmektedir.

Bireysel müşterilerin kullanabilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişiler eğer internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapamadıysa bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir veya en yakın İş Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilir.