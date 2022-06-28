Madrid'deki 4'lü Zirve Mutabakat ile Sonlandı! NATO Üyelik Yolu Açıldı

İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri ile ilgili üçlü memorandumun imzalandığı hakkında bilgiler edinildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto imza atarak isimlerinden söz ettirdi.

Madrid'de Nato zirvesi düzenlendi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto IFEMA Fuar Merkezi'ndeki imza törenine katılım gösterdi. Memorandum hakkında açıklama ise imza töreninde yapılmadı fakat konu hakkında açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konu hakkında haberler yazan ajanslar ise İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve uzantıları ile mücadelede Türkiye ile tam işbirliği konusunda anlaştıklarına dair ifadeler kullandı. İmzalanan vergi sonrasında Türkiye'nin 2 İskandinav ülkesinin uygulamış olduğu NATO üyelik vetosunu kaldıracağı bilgisi de aktarıldı.

Ortak bildiride ise İsveç ve Finlandiya'nın tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı olarak gerçekleştirdikleri saldırıları net ve açık bir şekilde kınadıkları ifade edildi. İsveç ile Finlandiya'nın PKK ve bütün uzantılarının eleman devşirme ve para toplama faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacağı ve bunları yasaklayacağı yazıldı.

İsveç Başbakanı konu hakkında önemli ifadeler kullanırken Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında bir anlaşmaya vardıklarını belirtti ve bu durumun Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü aldığımızı kabul ettiği anlamına geldiğini ifade etti. Bu anlaşmanın İsveç halkı için değerli olduğu ifade edilirken İsveç ve İsveç halkının güvenliği için bu anlaşmanın yapılmasının iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Toplantının oldukça uzun bir süre aldığını ifade eden İsveç Başbakanı, İsveç'te 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan terör yasasını sıkılaştırdıklarına vurguda bulundu. Finlandiya Cumhurbaşkanı ise NATO müttefiki olmalarının bu taahhüdü daha da güçlendireceğini ifade etti.