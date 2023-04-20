Madeni Paradan 600 Milyon Lira Zarar!

Artan maliyetler neden ile madeni paralardan önceki yıl 600 milyon zarar yapıldığını ifade eden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, artan maliyetler sonucunda zarar meydana geldiğini duyurdu.

Üretim maliyetlerine ilişkin yapılan çalışmaların ardından madeni paralarda kullanılan çinko, nikelin ile bakır oranlarında değişikliğe gidildi. Bu nedenden dolayı paraların ağırlıkları da değişmiş oldu. 1 lira 8,2 gram iken 6,6 grama indirgendi. 50 kuruşta ise 6,8 gramdan 5,5 grama düşme gerçekleşti. Böylelikle paranın kalınlığında yaklaşık olarak yarım milim oynanmış oldu.

Alım gücü düşmesi sonucu zarar fırlamış oldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Şahin, paranın gramajında yaklaşık olarak yüzde 20 düşürülme gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklama yapan Şahin şunları ifade etti “950 milyon adet ile 1 buçuk milyar adat arasında değişen yıllık metal para üretiliyor. Üretilen bu metal paralardan önceki yıl 600 milyon lira kayıp yaşandı. Üretilen paradan dolayı onun alım gücüne göre maliyetler arttı. Maliyetlerde 600 milyon lira arttı.

Devlet bu kaybı önlemek için madeni alaşımlarda oynama yaparak fiyatları normale çekti. Şu an için maliyetler kurtarılmış oldu.” Hurdacıların haksız kazanç sağladığı iddialarına cevap veren Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti. “spekülasyondan ibaret söylentiler bunlar, zira 1 lirayı 1 liraya alan kişi bunu ayrıştırmak için eritmesi gerekir. Ayrıştırma maliyetleri 1,5 liraya mal oluyor. Bunu kaç liraya satacak? Dolayısı ile bu tamamen spekülasyondan ibaret bir durumdur. Ülkemizin ve paramızın itibarını düşürmek için yapılan paylaşımlardır. İtibar edilmemesi gerekir. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini altını çizen Şahin, söylenen sözlerin inandırıcı olmadığını ifade ederek bu tür söylentilere inanılmamamı gerekir.