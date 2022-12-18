PTT emekliye ödeme yapacak! PTT'ye emekli maaşını getirenler IBAN numarasına ödemeleri alacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve nakit, kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlar için PTT yeni bir emekli Kredisi Kampanyası duyurdu. Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hızlı birşekilde yapılacak. Ptt, Emekli Kredisi Kampanyası adı altında verilen bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlar, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hemen gerçekleştirilmektedir.

Ptt Üzerinden Emekli Kredisi

Ptt üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar belirli şartlara göre, kredi onayı veriyor. Emekli maaşınızı eğer PTT üzerinden almıyorsanız PTT'ye, emekli maaşınızı taşıdıktan sonda ve ilk maaşınızı çektikten sonra ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Ptt üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirler. Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda PTT ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte sizlere verilecek olan 40000 TL ve 80000 TL arasındaki kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Ptt yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere uygun faiz oranları ile birlikte ne kadar kredi onayı verdiğini gösterecek, onaylanan bu tutarı, sizlere hesabınıza yatıracaktır.

80000 TL kredi onayı almanız durumunda 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturulurken, 50000 TL'ye kadar onaylanan tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır.