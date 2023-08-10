Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim alanında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni destek ödemelerini duyurdu. Bu sosyal yardım programları, sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda manevi olarak da vatandaşlara destek olmayı amaçlamaktadır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve vatandaşların sosyal hayata katılımlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu programlar, özellikle okula giden çocuklara yönelik özel destekler içermektedir.

Bu kapsamda özellikle okula giden çocuklara yönelik olarak sunulan "SED Ödemesi," ailelerin eğitim yükünü hafifletmeyi amaçlayan önemli bir adımdır. SED Ödemesi ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri desteklenmekte, böylece eğitim süreçlerine daha rahat devam etmeleri sağlanmaktadır.

SED Ödemesi Detayları

SED Ödemesi, çocukların eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla belirli ödeme miktarlarıyla gerçekleştirilmektedir. Yeni düzenlemeye göre, ödeme miktarları şu şekildedir:

Okul öncesi (ana sınıfı) çocukları için ödeme 2421 TL olarak belirlenmiştir.

İlköğretim dönemindeki çocuklar için ödeme 3632 TL olarak belirlenmiştir.

Ortaokul dönemindeki çocuklar için ödeme 3874 TL olarak belirlenmiştir.

Yükseköğretim (üniversite) dönemindeki çocuklar için ödeme ise 4358 TL olarak belirlenmiştir.

SED Desteğini Kimler Alabilir?

SED Ödemesi, belirli kriterlere göre ihtiyaç sahibi çocuklara sağlanmaktadır. Bu kapsamda şu kişiler destekten yararlanabilir:

Sosyal hizmet kurumlarında bakılmış olan ve ailesi veya yakınlarıyla yaşaması gereken çocuklar.

Maddi yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç hale gelmiş çocuklar.

Bakım tedbiri kararı alınmış, ancak yaş sınırını doldurmuş gençler.

Olağanüstü durumlar, felaketler veya hastalık sonucu ihtiyaç sahibi çocuklar.

Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine katkı sağlayarak, geleceklerini daha umutlu bir şekilde inşa etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.