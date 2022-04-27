Maddi Anlamda Zor Durumda Olan Kişilere 15.000 TL Ödeme! Ziraat, Vakıf Bank, Halkbank ve PTT Ödeme Yapacak…

Ekonomik Açıdan Zor Durumda Olan Vatandaşlara 15.000 TL Ödeme İmkânı, Ziraat Bankası Vakıf Bank Halkbank ve PTT Tarafından Ödeme Yapılacak.

Zor şartlar altında hayatını devam ettiren vatandaşlara bankalar tarafından 15 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Ödemeler Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT tarafından gerçekleştirilecek. 15 bin TL tutarlı ödemeyi kullanmak isteyen kişilere kamu bankaları tarafınca müjde geldi. Nakit ihtiyacı ön planda olan vatandaşlar,15 bin TL tutarlı 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Bu bankalara katılım sağmak için başvuru yapan vatandaşlar için herhangi bir şart aranmıyor. Gelir belgesine gerek duyulmadan kredi kullanmanın yanı sıra düşük faiz oranlarından da faydalanabilecekler. Her banka kendi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile 15 bin TL tutarlı krediyi alacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları uygulanacak.

Emekli olan vatandaşların yanı sıra, çalışan kişilere ve devle memuru olan kişiler da dahil olmak üzere kredi başvurusu yapma imkânı sunuluyor. Başvuru yapılacak kampanya da kredi bireysel olarak kullanılabilecek. Başvuru yapacak olan vatandaşlarda daha önce başka bankalardan kredi kullanması durumunda düzenli kredi ödemesi yapmış olması şartı aranıyor. İhtiyaç kredisi olarak kullanılacak krediye başvuru yapmak için ayrıca 18 yaş şartı da aranıyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurular Nasıl Gerçekleşecek?

Nakit ihtiyacına gereksinim duyan vatandaşlar ihtiyaç kredisi için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank’ın yanı sıra PTT üzerinden de düşük faiz oranlarının uygulandığı krediyi kullanabilirler. Şayet bu bankalar üzerinde hesabın bulunması halinde banka şubelerine uğramadan başvuru yapılabilecek. Bankaların internet sitesi üzerinden, internet bankacılığı üzerinden gerekli başvurularını yapabilirler.

15.000 TL tutarlı kredi kullanıldığında geri ödemesini aylık ödemeler halinde yapmaya bilirsiniz. İsteyen va.tandaş iki ayda bir ödeme yaparken, isteyen vatandaş 3 ayda bir ödeme yapabilir. Bunun yanı sıra ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut bulunuyor. Şayet sizler de nakit ihtiyacı hissediyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.