Macron'dan İngiltere'ye Sert Tepki!

Balıkçılık krizi ile ilgili önemli açıklamalarda gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'ye sert tepkiler de bulundu. İngiltere'yi Fransa'nın sinirleri ile oynamak ile suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya gündeminde yer aldı ve adından söz ettirdi. Fransız balıkçıların tamamına lisans vermeyen İngiltere hakkında sert tepkide bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kullanmış olduğu ifadeler ile İngiltere'yi suçladı. Söz konusu durumun yalnızca Fransa'yı değil aynı zamanda Hollanda, Almanya, Norveç ve Belçika'yı da ilgilendirdiği Macron tarafından ifade edildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Aulnoye- Aymeries kentinde bir sağlık kuruluşuna yaptığı ziyaret ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önemli açıklamalarda bulundu.

Sert tepkilerde bulunduğu İngiltere'nin, imzalanan Brexit isimli anlaşmanın uygulanması konusunda problem yaşadıkları belirtildi. Macron anlaşma ile ilgili yapmış olduğu konuşmada Fransız balıkçılarının tamamına lisans verilmediğini söyledi ve bu durumun nedenini anlamadıklarını belirtti. İngiltere'nin Balıkçı krizi sebebi ile Fransa'nın sinirleri ile oynadığını açıklayan Macron, bu konunun yalnızca Fransa'yı ilgilendirmediğini de söyledi.

İngiltere'ye bazı suçlamalarda bulunan Macron, mücadeleyi devam ettireceklerini ve balıkçılarını yalnız bırakmayacaklarını da aktardı. Konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği komisyonunun harekete geçmesini istediklerini aktaran Fransa Cumhurbaşkanı, verilen sözün yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. İngiltere'nin bazı anlaşmalar imzaladığı ve onlara saygı duyması gerektiği de söylenildi.

Diğer taraftan bütün İngiltere'nin bunlara saygı duymadığını ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sözlerini İngiltere başbakanı olan Boris Johnson’a da açık bir şekilde söylediğini iletti. Balıkçı krizi hakkında Fransa'nın hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini de aktaran Makron, açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Fransa'nın konu hakkında gereğini yapacağını söyleyen Macron, söz konusu problem çözüme kavuşturulana dek Fransız balıkçılarını destekleyeceklerini de ifade etti.