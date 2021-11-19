Erzurum 5,1 ile Sallandı! Yaralılar Var

Saat 15.40’ta Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı ve yaralıların bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yaşanan deprem ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve merak edilenleri yanıtladı. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin yaralandığı bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş de deprem hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte 5,1 ile sallanan Erzurum hakkında detaylı bilgiler ve meydana gelen deprem ardından yaşanan olaylar...

Erzurum Valisi Okay Memiş deprem sonrasında 3 köyde yıkım bulunduğuna dair ihbar alındığını aktardı. Bunun yanı sıra Topçu Mahallesi'nde enkaz altında bulunan 2 kişinin sağ çıkarıldığı da söylenildi. Diğer taraftan deprem ardından düşen kayaların da Hınıs Tekman yolunu kapattığı ifade edildi.

Öğle saatlerinde Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün ise 5,1 olduğu kayıt altına alındı. Vatandaşlar yaşanan deprem sırasında korku dolu anlar yaşadı ve yaralıların bulunduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 5,1 olduğunu açıklayan AFAD gündemde yer aldı. Bir diğer açıklama da Kandilli'den yapıldı ve depremin büyüklüğünün 5,2 olduğu aktarılırken derinliğinin ise 5 kilometre olduğu bildirildi.

AFAD depremin toplamda 12 saniye sürdüğünü ifade ederken yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı. Bunun yanı sıra yaşanan depremin merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu da vatandaş ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Erzurum'da meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 oldu ifade edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Erzurum depremi hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum depreminde 4 kişinin yaralandığını açıkladı. İki Köyde de küçük çaplı hasar bulunduğunu açıklayan Koca, depreme bağlı olaylar sonucunda 4 kişinin yaralandığını yazdı.