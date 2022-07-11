Macau, İlk Kez Tüm Kumarhanelerini Kapattı

Makao, iki yıldan fazla bir süredir ilk kez tüm kumarhanelerini kapattı ve Çin'deki diğer şehirler, Omicron kaynaklı koronavirüs salgınlarını kontrol altına almaya çalışırken daha fazla kısıtlama getirdi.

Makao'nun 30'dan fazla kumarhanesi en az bir hafta süreyle kapanacak ve sakinlere zorunlu seyahatler dışındaki her şey için evde kalmaları söylendi.

Çin anakarasının katı “ sıfır COVID ” yaklaşımını izleyen hükümet, polisin dışarıdaki insan akışını izleyeceğini ve itaat etmeyenlere sıkı cezalar uygulanacağını söyledi .

Makao, Haziran ortasından bu yana yaklaşık 1.500 vaka kaydetti ve yaklaşık 19.000 kişi zorunlu karantinaya alındı.

30'dan fazla bölge yüksek riskli kabul edildi ve kilitlendi, en az beş gün boyunca kimsenin girmesine veya çıkmasına izin verilmedi.

Pek çok kumarhane, son üç haftadır asgari personelle faaliyet gösteriyordu, ancak bu, Şubat 2020'den bu yana ilk kez tamamen kapatıldı.

Makao'daki kısıtlamalar, anakaradaki birden fazla şehrin COVID-19'un yayılmasını kontrol etmek için yeni kaldırımlar benimsemeye başlamasıyla geldi.

Şanghay'da sakinler, BA.5 alt varyantının bir vakasının bulunmasının ardından başka bir toplu test kampanyasına hazırlanıyorlardı .

Merkezi Henan eyaletinde, Qinyang kasabası Pazar gününden itibaren yaklaşık 700.000 sakinini neredeyse tamamen kilitledi ve her haneden bir kişinin iki günde bir yiyecek almasına izin verildi.

Bazı bölgelerde insanlara evden hiç çıkmamaları söylendi.

Gansu eyaletindeki kuzeybatı şehri Lanzhou'daki dört büyük bölge ve Hainan eyaletindeki Danzhou ve Haikou'nun güney şehirleri, eğlence ve kültürel alanların kapalı olduğu birkaç gün boyunca geçici olarak yasaklandı.

Güney Jiangxi eyaletindeki Nanchang şehri, 6.3 milyon nüfuslu, kaldırımların süresi belirtilmemiş olmasına rağmen Cumartesi günü bazı eğlence mekanlarını kapattı.

Kuzeybatıdaki Qinghai eyaletinde, Xining şehri, Pazar günü bir kişinin pozitif test etmesinden sonra Pazartesi günü toplu bir test kampanyası başlattı.

Guangzhou'nun güney metropolündeki bazı büyük ilçeler de Pazartesi günü toplu testlere başladı

Bu arada yakınlardaki Hong Kong, virüsü olan veya testten geçmesi emredilen kişilerin şehirde dolaşmaya devam etmemesini sağlamak için COVID-19 kişi izleme uygulamasına gerçek isim kaydı eklemeyi düşündüğünü söyledi.

Hong Kong'un yeni sağlık bakanı Lo Chung-mau, değişikliğin virüsü olmayanların özgürlüklerini koruyacağını söyledi.

Lo, Pazar günü bir televizyon programına verdiği demeçte, "Herkes COVID-19'a sahip olanların dışarı çıkıp nüfusun geri kalanına zarar vermemesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi. “COVID-19 pozitif insanlara özgürlük verirsek ve çevrelerinde dolaşmalarına izin verirsek, COVID-19 olmayanların özgürlükleri etkilenir.”

Sağlık kodu sistemi anakarada ve Makao'da kullanılır ve üç düzeyi vardır: kırmızı, sarı ve yeşil. Restoran gibi yerlere yalnızca uygulaması yeşil olan kişilerin girmesine izin verilir.