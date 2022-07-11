Portekiz, Yangın İle Mücadele İçin 3.000 İtfaiyeci Görevlendirdi

Tahmini 3.000 itfaiyeci ve 60'tan fazla uçağın kavurucu sıcaklıklarda alevleri söndürmek için mücadele ettiği kuzey ve orta Portekiz'de orman yangınları sürüyor.

Yetkililer, Portekiz devlet televizyonu RTP ve diğer yerel basında Pazar günü çıkan haberlere göre, 12 itfaiyeci ve 17 sivilin yangınların yol açtığı hafif yaralanmaları tedavi etmek için tıbbi yardıma ihtiyacı var.

Avrupa Birliği Pazar günü, üye ülkelerin kaynakları paylaşmasına izin veren yangınla mücadele hava filosu yardım programını etkinleştirdi. AB Kriz Komiseri Janez Lenarciç'e göre, son zamanlarda orman yangınlarına da göğüs geren İspanya, iki yangın söndürme uçağını İberya komşusuna göndermek üzere harekete geçirerek hızla yanıt verdi.

Portekiz hükümeti, yer ekiplerini desteklemek için 60 uçak yerleştirdiğini söyledi.

Portekiz uzun zamandır büyük ve bazen trajik orman yangınlarına maruz kaldı. 2017'de kontrolden çıkan orman yangınları 100'den fazla insanı öldürdü.

AB, iklim değişikliğinin kıtanın kuraklık ve orman yangınları gibi doğal afetler için en zor yıllarından biriyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

'Olağanüstü durum'

Geçen haftadan bu yana birçok bölgede yangınlar devam ediyor ve Cuma ve Cumartesi günleri 250'ye yakın yeni yangının başladığı bildirildi.

Hükümet, 11-15 Temmuz tarihleri ​​arasında, afet ve olağanüstü hallerin altındaki seviyede bir “olağanüstü hal” ilan etti ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yangınları izleyebilmek için Mozambik'e planladığı bir geziyi iptal etti.

Ulusal Sivil Savunma Komutanı Andre Fernandes Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Meteorolojik açıdan neredeyse eşi görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Portekiz, bu yıl zaten aşırı hava koşulları gördü ve Mayıs ayında sadece yüzde bire kıyasla Haziran ayında ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28'ini etkileyen bir kuraklık yaşandı.

Bilim adamları, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları ve orman yangınları da dahil olmak üzere daha aşırı ve daha sık görülen hava olaylarıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), bu hafta sonu ülkenin bazı bölgelerinde 40 derecenin üzerinde (104 Fahrenheit) sıcaklıklarda kademeli bir artış öngördü.

Ülke, özel risk altında olduğu düşünülen ormanlara halkın erişimini engelleyen kısıtlamalar getirdi, tarım makinelerinin kullanımını yasakladı ve yasa dışı havai fişekleri yasakladı.

Başbakan Costa, Twitter'dan yaptığı bir mesajda vatandaşlara açık havada ateş yakmamalarını ve kıvılcım çıkarabilecek ağır tarım makineleri kullanmamalarını hatırlattı.

“Yangınları önlemek, itfaiyecilerimize verebileceğimiz en iyi yardımdır” diye yazdı.

Portekiz'in merkezindeki Travessa de Almogadel mezrasında, bir gece önce tahliye edildikten sonra Pazar günü döndüğünde evinin hasar görmediğini gören emekli Donzilia Marques yeniden yaşadı.

Ulusal Sivil Koruma Kurumu'nun tahminlerine göre, yangınlar yaklaşık 1.500 hektar (3.700 dönüm) bitki örtüsünü tahrip ettikten sonra Pazar günü bölgeye 700'den fazla asker sevk edildi.

76 yaşındaki Marques, AFP'ye evi ile yakındaki Freixianda kasabası arasındaki tepeleri işaret ederek, "Yangın, köydeki son evden 50 metre (165 fit) uzakta geldi… orada her şey yandı" dedi.