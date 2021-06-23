Macaristan Başbakanı, Almanya’da Yapılacak Maça Ziyareti İptal Etti

Daha önce Almanya ve diğer 13 AB ülkesi, 18 yaşından küçüklere eşcinselliğin gösterilmesini yasaklayan bir Macar yasasını kınamıştı.

Avrupa futbolunun yönetim organı, Münih'in stadyumda gökkuşağı renklerini kullanmasına izin vermediği için eleştirildi.

UEFA, Macaristan'daki siyasi bağlam göz önüne alındığında talebi reddetmesi gerektiğini söyledi.

Alman basın ajansı DPA, Orban'ın Münih gezisini iptal ettiğini ve bunun yerine Perşembe günü AB liderleri zirvesinin başlayacağı Brüksel'e seyahat etmeyi planladığını söyledi.

Başbakan'ın sözcüsü, "Viktor Orban'ın özel programı hakkında daha önce olduğu gibi şimdi bilgi vermiyoruz" dedi.

UEFA, "siyasi ve dini açıdan tarafsız bir örgüt" olduğu konusunda ısrar ederek maçın olacağı stadın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılması talebini reddetti. Daha sonra logosuna bir gökkuşağı ekledi ve gökkuşağı sembolü olmasa da Münih'in talebinin siyasi olduğunu söyledi.

UEFA'nın reddi, Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından "utanç verici" olarak nitelendirilirken, Yeşiller Partisi lideri Annalena Baerbock, gökkuşağı renklerinin Almanya'da "çeşitliliğin güçlü bir mesajı" olarak gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, Almanların "dışlanmaya ve ayrımcılığa karşı durmaları" gerektiğini söyledi ve Münih'in eşcinsel topluluğu, saat 19:00 GMT'de Allianz Arena'daki taraftarlara gökkuşağı bayrakları dağıtacağını söyledi. İlk iki maçta gökkuşağı kol bandı takan Alman kaptan Manuel Neuer, bunu yapmaya devam edecek.

Almanya'daki bazı stadyumlar gökkuşağı renklerinde aydınlanacaklarını söyledi ve Münih belediye binası, binanın dışına asılan gökkuşağı bayraklarının bir resmini tweetledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macar yasasının Avrupa değerlerine aykırı "utanç verici" olduğunu söyledi.

Macaristan Ne Diyor?

Orban, DPA'ya, modern Macaristan'ın eşcinsellerin haklarını koruduğunu, ancak "Münih futbol stadyumunun veya başka bir Avrupa stadyumunun gökkuşağı renklerinde aydınlanıp aydınlanmadığının bir devlet kararı olmadığını" söyledi. Budapeşte'de de gökkuşağı renklerinin manzaranın normal bir parçası olduğunu söyledi.

Macar milletvekilleri, pedofillere karşı bir yasanın parçası olarak geçen hafta 18 yaşından küçüklere eşcinselliğin tasvirini veya tanıtımını yasaklamak için oy kullandı.

Adalet Bakanı Judit Varga, 14 AB üye ülkesinin LGBT karşıtı yasayı kınamasını "sahte haberlere" dayandırdığı gerekçesiyle reddetti. Hiç kimseyi haklarından mahrum etmediğini veya toplumun herhangi bir üyesine karşı ayrımcılık yapmadığını, söz konusu ülkelerin yasanın gerçek anlamını netleştirmek için Budapeşte ile temasa geçmediğinden şikayet ederek ısrar etti.